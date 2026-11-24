Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na” cho đại diện ngành văn hóa và cộng đồng thực hành di sản tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tối 24/11, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa.”

Điểm nhấn của chương trình là lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na,” phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, cùng người dân và du khách.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh Khánh Hòa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa.

Việc tín ngưỡng thờ Mẫu Po Inư Nưgar/Thiên Y A Na được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa; là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Long Biên đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bảo đảm tính nguyên gốc, sự tôn nghiêm và vai trò chủ thể của cộng đồng. Công tác bảo tồn cần gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa, từng bước hình thành các sản phẩm văn hóa đặc trưng, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản cần gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na.” (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố Quyết định số 3120/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na” tại tỉnh Khánh Hòa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao Bằng chứng nhận cho đại diện ngành văn hóa và cộng đồng thực hành di sản tỉnh Khánh Hòa.

Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na được hình thành và phát triển qua quá trình cộng cư, giao lưu văn hóa lâu đời giữa các dân tộc trên vùng đất Nam Trung Bộ.

Trong đời sống tinh thần của người Chăm, Pô Inư Nưgar được tôn kính là Mẹ Xứ Sở. Đối với người Kinh, hình tượng Nữ thần được tiếp nhận và tôn xưng là Thiên Y A Na Thánh Mẫu, gắn với ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi, ấm no, hạnh phúc.

Đồng bào Raglai cũng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ y trang của Nữ thần Pô Inư Nưgar qua nhiều thế hệ. Những phong tục, nghi lễ được trao truyền đến ngày nay phản ánh mối quan hệ gắn bó, sự tôn trọng bản sắc văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc.

Theo kết quả kiểm kê bước đầu của Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh có 6 di tích, cơ sở thờ tự trọng điểm và 37 đình, lăng, miếu, dinh, am, đền, điện tư gia liên quan đến tín ngưỡng này. Trong đó, có hai di tích quốc gia đặc biệt là Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai; hai di tích quốc gia là Am Chúa và Tháp Pô Rômê.

Việc di sản được ghi danh cấp quốc gia là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản; đồng thời tạo cơ sở để địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, tư liệu hóa, truyền dạy và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 37 nghệ nhân và 12 câu lạc bộ có thành tích trong bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu. Nhà sưu tầm, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Quang trao tặng tỉnh Khánh Hòa bộ đàn đá gồm 36 thanh, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng tư liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử liên quan đến quần đảo Trường Sa, phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa.

Đây sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, trung tâm nghiên cứu khoa học, điểm đến văn hóa-du lịch tiêu biểu của Khánh Hòa và cả nước. Giá trị cốt lõi của bảo tàng nằm ở tính chân thực, khoa học và sức lay động của những tư liệu, hiện vật, kỷ vật gắn với các câu chuyện lịch sử, con người cụ thể.

Ông Nguyễn Thanh Hà kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, nhà khoa học và đồng bào trong, ngoài nước tích cực hiến tặng tư liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa làm đầu mối tiếp nhận thường xuyên; tổ chức tiếp nhận tại nhà hoặc đơn vị đối với những hiện vật khó vận chuyển và người hiến tặng tuổi cao, sức yếu. Những đóng góp sẽ được ghi danh, tôn vinh tại Bảo tàng Trường Sa.

Nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị được trao tặng dịp này như cờ Tổ quốc, sách, bản đồ, hình ảnh lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về tỉnh Khánh Hòa với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Thu về với biển quê hương” của tác giả Hình Phước Long đạt giải Nhất.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Khánh Hòa góp phần lan tỏa những giá trị di sản, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa, phát huy sức mạnh văn hóa trong tiến trình phát triển của địa phương./.