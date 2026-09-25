Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình tăng trưởng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL).

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 9,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 45,6% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 10,8% chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng hơn 69% so với cùng kỳ và vượt 2,8% chỉ tiêu năm.

Tổng doanh thu du lịch trong 9 tháng ước gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 100% chỉ tiêu cả năm. Công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 65%.

Toàn cảnh cuộc họp.

Dự kiến đón hơn 23,7 triệu lượt khách trong năm

Trong quý IV/2026, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến đón hơn 3,3 triệu lượt khách, tăng 39,8%. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 2,25 triệu lượt, tăng 71,7%.

Doanh thu du lịch quý IV dự kiến đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Tính chung cả năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón hơn 23,7 triệu lượt khách, tăng 44,8% và vượt 9,1% chỉ tiêu năm. Lượng khách quốc tế dự kiến đạt hơn 9,4 triệu lượt, tăng hơn 69,6%.

Doanh thu du lịch cả năm được dự báo đạt hơn 80.200 tỷ đồng, tăng 19,7%.

Để duy trì đà tăng trưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và phối hợp phát triển các đường bay quốc tế đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, qua đó mở rộng kết nối Khánh Hòa với các thị trường khách quốc tế trọng điểm.

Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách sau 9 tháng.

Ngành cũng tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh; tổ chức hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển, hội thảo phát triển kinh tế đêm; triển khai Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa và trình UBND tỉnh quyết định công nhận các cơ sở đạt tiêu chuẩn du lịch xanh.

Tập trung kích cầu, mở rộng thị trường khách quốc tế

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên ghi nhận kết quả phát triển của ngành Du lịch trong 9 tháng năm 2026.

Đối với nhiệm vụ trong quý IV, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu ngành VH-TT&DL tiếp tục bám sát các chỉ tiêu tăng trưởng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Trong đó, ngành được yêu cầu tập trung tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn để kích cầu du lịch, như đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại quần thể du lịch Vinpearl trên đảo Hòn Tre và chương trình chào năm mới 2027.

Khánh Hòa cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện để đón đầu làn sóng khách Trung Quốc; phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ quy mô lớn nhằm tăng sức hút đối với du khách.

Khánh Hòa đang tập trung kích cầu, mở rộng thị trường khách quốc tế.

Cùng với đó, ngành VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp du lịch, diễn đàn du lịch tàu biển và hội thảo du lịch Halal.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng đón, phục vụ du khách, hướng tới phát triển du lịch Khánh Hòa theo hướng bền vững.