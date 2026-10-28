Khánh Hòa: Đón các Anh hùng liệt sĩ trở về trong lòng đất mẹ

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và nhân dân viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ngày 28/10, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 23 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các địa phương trong tỉnh về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Dự lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 5; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; đại diện các địa phương, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị-xã hội cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

Đoàn lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 5 và tỉnh Khánh Hòa, dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữa không gian lắng đọng, những nén hương thơm được thành kính dâng lên, những vòng hoa mang theo lòng biết ơn sâu nặng. Các anh đã đi qua chiến tranh, nằm lại giữa đất mẹ, để hôm nay được đồng đội và nhân dân đón về trong vòng tay Tổ quốc. Cuộc trở về có thể muộn màng sau bao năm tháng, nhưng nghĩa tình và lòng tri ân chưa bao giờ vơi cạn.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của những nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự trở về thiêng liêng của những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đọc điếu văn tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Công việc ấy chưa bao giờ dễ dàng. Thời gian làm phai mờ dấu tích chiến tranh, địa hình nhiều nơi thay đổi, thông tin về nơi hy sinh, chôn cất thiếu đầy đủ, trong khi nhân chứng ngày càng ít đi. Nhưng bằng trách nhiệm, ý chí và lòng tri ân sâu sắc, các lực lượng vẫn kiên trì lần tìm từng dấu vết, mở rộng địa bàn khảo sát, vượt qua khó khăn để đưa các anh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Quang cảnh lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, tô thắm truyền thống cách mạng của quân và dân Khánh Hòa. Máu xương các anh đổ xuống để đất nước nở hoa độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình. Vì thế, tri ân liệt sĩ không chỉ là nghi thức tưởng niệm, mà còn là trách nhiệm của hôm nay đối với lịch sử, với những giá trị mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Nghi thức an táng hài cốt các liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quyết tâm không để những người đã hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Các đại biểu tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lễ truy điệu khép lại, nhưng lời tri ân vẫn còn vang vọng. Các anh đã yên nghỉ giữa lòng đất mẹ, song tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sống xứng đáng với những người đã ngã xuống, gìn giữ hòa bình, dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, đó chính là cách tri ân thiết thực và bền lâu nhất đối với các Anh hùng liệt sĩ.