Khánh Hòa đón 45 liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt 45 liệt sĩ được quân và dân Khánh Hòa đón về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hài cốt 45 liệt sĩ được di chuyển về nơi an nghỉ.

Địa phương sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, vận động các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin liên quan đến những trường hợp còn chưa được tìm thấy, xác định danh tính.

Sau nghi thức truy điệu là lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Các liệt sĩ về bên đồng đội yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Các hài cốt liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong đó, 39 hài cốt được tìm thấy tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh), 4 hài cốt tại đỉnh núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh) và 2 hài cốt tại căn cứ cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang).

Nâng niu hài cốt các liệt sĩ đặt vào lòng đất mẹ.

Việc tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ có sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân cung cấp thông tin.

Tính đến ngày 21/9, tỉnh Khánh Hòa đã quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin, khảo sát những khu vực có căn cứ cách mạng, đồng thời lấy mẫu phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

Tỉnh Khánh Hòa cũng tiếp tục vận động nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin, qua đó góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa được tìm thấy.