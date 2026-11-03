Khánh Hòa đón 3.000 du khách quốc tế từ siêu tàu biển Royal Princess

Tàu Royal Princess tiến vào Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh Xuân Thành

Siêu tàu Royal Princess khởi hành từ Singapore vào ngày 30/10 trong hải trình khám phá Đông Nam Á qua các quốc gia: Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Ngay sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, 3.000 du khách trên tàu đã được Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch và Thương mại Phương Thắng tổ chức đón tiếp và đưa đi tham quan các điểm đến nổi tiếng của địa phương.

Tại Khánh Hòa, đoàn khách quốc tế đã có cơ hội tìm hiểu văn hóa lịch sử tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, viếng cảnh chùa Long Sơn, trải nghiệm các giá trị truyền thống tại Làng nghề Trường Sơn và tham gia tour du lịch đồng quê sinh thái.

Theo lịch trình, tàu Royal Princess lưu lại Khánh Hòa trong ngày và rời Cảng quốc tế Cam Ranh vào lúc 18 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình xuôi về phía Nam, hướng đến Cảng Phú Mỹ (TPHồ Chí Minh).

Royal Princess là một trong những tàu du lịch cao cấp thuộc Hãng Princess Cruises, trực thuộc Tập đoàn Carnival Corporation & plc (Hoa Kỳ) với sức chứa lên tới 3.560 hành khách cùng khoảng 1.300 thuyền viên. Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên siêu tàu này chính thức đưa vào khai thác hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, lấy Singapore làm cảng chủ lực (homeport) để đón và trả khách.

"Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 42 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 74.760 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, từ nay đến cuối năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục đón thêm 12 chuyến tàu du lịch biển cao cấp đến neo đậu."

Sự xuất hiện liên tục của các siêu tàu biển quốc tế như Royal Princess đang mang lại tín hiệu vô cùng tích cực, khẳng định đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ của phân khúc du lịch tàu biển, qua đó đóng góp lớn vào bức tranh tăng trưởng chung của ngành công nghiệp không khói tại Khánh Hòa.