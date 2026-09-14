Khánh Hòa đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong công tác cán bộ: Kỳ cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Nhiệm vụ then chốt trong đổi mới công tác cán bộ

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp luôn đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở. Trong bối cảnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác cán bộ không chỉ dừng ở việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, mà quan trọng hơn là phải chủ động xây dựng một đội ngũ có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy có những chia sẻ về nội dung này.

- Xin đồng chí cho biết việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới như thế nào đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở của tỉnh? Từ thực tiễn triển khai, đâu là khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong công tác cán bộ của tỉnh?

- Theo tôi, điểm quan trọng nhất cần nhìn nhận là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần chỉ là việc sắp xếp lại địa giới hành chính hay tổ chức bộ máy. Cùng với đó là sự thay đổi căn bản về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở thì yêu cầu đối với cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã cũng cao hơn rất nhiều.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc tại phường Phan Rang

Cán bộ ở cơ sở bây giờ không chỉ cần bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, mà phải thực sự đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác. Phải năng động, sáng tạo, có chuyên môn, có khả năng tổ chức thực hiện, khả năng chuyển đổi số, xử lý công việc nhanh, hiệu quả; đồng thời phải có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới và quan trọng là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Sau hơn một năm triển khai, có thể khẳng định hệ thống chính trị của tỉnh đã được vận hành tương đối ổn định, thông suốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; tổ chức bộ máy từng bước đi vào nền nếp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Một trong những khó khăn rõ nhất hiện nay là ở một số địa bàn vẫn còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực thiết yếu như: công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng và một số lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn cao. Đây là vấn đề chúng tôi xác định phải tập trung khắc phục, bởi nếu không có đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực thì việc phân cấp, phân quyền dù mạnh đến đâu cũng khó có thể phát huy đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả ở cơ sở.

Trước mắt, tỉnh đang rà soát cụ thể những vị trí việc làm còn thiếu nguồn nhân lực, nhất là các lĩnh vực thiết yếu, có yêu cầu chuyên môn cao để kịp thời bổ sung, tăng cường cán bộ cho cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ hiện có. Tỉnh đã liên kết, phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo trên địa bàn để cử cán bộ có chuyên môn công nghệ thông tin hỗ trợ trực tiếp; các sở, ngành thành lập các tổ, nhóm hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xác định nhu cầu đào tạo, tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh năm 2026, theo đó, tổ chức 26 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh; trong đó, 4 lớp chuyển đổi số, công nghệ thông tin cho; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; 1 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công, ngân sách, tài chính sẽ tổ chức riêng cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức cấp xã. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các học viện để mở lớp bồi dưỡng theo yêu cầu công việc khi thấy cần thiết.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp trong khuôn khổ pháp luật để thu hút chuyên gia, người có tài năng và nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực thiết yếu mà địa phương còn thiếu. Đây là giải pháp mang tính lâu dài, nhằm tạo thêm một kênh thu hút nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Hiện nay, HĐND tỉnh đã có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao đối với một số lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế và đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về lâu dài, chúng tôi xác định đây không chỉ là câu chuyện giải quyết thiếu cán bộ ở một vài lĩnh vực, mà là phải chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, vững về bản lĩnh và có khả năng thích ứng với những yêu cầu mới.

- Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực giải quyết công việc ở cơ sở. Xin đồng chí cho biết, tỉnh đã bố trí, điều động đội ngũ cán bộ như thế nào để bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả?

- Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đầu tiên của chúng tôi là phải bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc và đúng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Không thể bố trí cán bộ theo cách cơ học, mà phải căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất địa bàn và năng lực thực tế của từng cán bộ.

Trên cơ sở rà soát, tỉnh đã chủ động xây dựng các tiêu chí để xem xét điều động, bố trí cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, nhất là những địa bàn có khối lượng công việc lớn hoặc yêu cầu cao về năng lực quản lý, điều hành. Đến nay, tỉnh đã điều động 139 trường hợp cán bộ cấp tỉnh về công tác tại các xã, phường. Qua đó, đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cho cơ sở; đồng thời, bổ sung cho cơ sở nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực giải quyết công việc ở cơ sở, tỉnh đã quan tâm tăng cường đội ngũ lãnh đạo ở cấp xã; trong đó tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã nhằm bảo đảm việc phân công, điều hành công việc phù hợp với khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới.

Tất nhiên, bố trí cán bộ mới chỉ là bước đầu. Sau khi bố trí, phải tiếp tục theo dõi, đánh giá qua thực tiễn để biết cán bộ đó có thực sự phù hợp với vị trí, địa bàn hay không. Nơi nào còn thiếu thì phải bổ sung; vị trí nào chưa phù hợp thì phải điều chỉnh. Đặc biệt, với những lĩnh vực như đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, phát triển kinh tế - xã hội…, phải quan tâm bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ qua thực tiễn công tác, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng là bộ máy không chỉ đủ người mà phải thực sự hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; mỗi cán bộ được đặt đúng vị trí, đúng sở trường sẽ phát huy được năng lực và thực hiện tốt nhất trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Xin đồng chí cho biết, để chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh có những giải pháp gì?

Theo tôi, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ là công việc phải làm từ sớm, làm thường xuyên, chứ không thể đến khi thiếu cán bộ mới bắt đầu tìm nguồn. Đây chính là lực lượng kế cận, bảo đảm tính liên tục và sự phát triển của đội ngũ cán bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Quan điểm của tỉnh là phải phát hiện cán bộ trẻ có triển vọng ngay từ thực tiễn công tác, sau đó có kế hoạch đào tạo, rèn luyện và thử thách để cán bộ trưởng thành.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và 2030 – 2035, 2031 - 2036. Trong đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2030 - 2035 xác định cơ cấu cán bộ trẻ phấn đấu từ 15% trở lên. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để tỉnh chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.

Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là bước chuẩn bị nguồn. Quan trọng hơn là sau quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và sử dụng cán bộ. Sau khi hoàn thành công tác quy hoạch nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ căn cứ kết quả quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đội ngũ để xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với cán bộ trẻ, luân chuyển càng có ý nghĩa. Bởi muốn trưởng thành thì phải được đặt vào những môi trường khác nhau, được giao những nhiệm vụ khó hơn và được kiểm chứng bằng kết quả thực tế. Qua đó, tổ chức mới có cơ sở để đánh giá cán bộ nào có năng lực, bản lĩnh, khả năng thích ứng và triển vọng phát triển.

Cùng với đó, tỉnh đang tập trung xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lương cao và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035 và Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số đến năm 2030, qua đó có những giải pháp cụ thể hơn trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

Điều chúng tôi hướng tới là không chỉ có một đội ngũ cán bộ trẻ về độ tuổi, mà phải là đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm và có khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Khi tạo được nguồn cán bộ như vậy, chúng ta sẽ chủ động hơn trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!