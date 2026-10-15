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Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mở rộng liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Khu vực hợp tác xã nông nghiệp phấn đấu đạt thu nhập bình quân từ 100-120 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Theo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Khánh Hòa định hướng phát triển kinh tế tập thể theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với nhu cầu thị trường và lợi thế của từng địa phương. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống thành viên, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời tăng sức cạnh tranh của các mô hình kinh tế hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 1.500 tổ hợp tác với khoảng 15.000 thành viên; 500 hợp tác xã với 50.000 thành viên và 2 liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Về chất lượng, trên 60% hợp tác xã được xếp loại khá, tốt; ít nhất 25% cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; khoảng 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc và tỷ lệ nữ giám đốc hợp tác xã đạt tối thiểu 30%.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên, thu nhập bình quân người lao động đạt 100-120 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, khoảng 90% hợp tác xã nông nghiệp có sản phẩm OCOP ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc. Tỉnh cũng phấn đấu hỗ trợ từ 40-50 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị lên 50%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Khánh Hòa xác định việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ là những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo định hướng của Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, các hợp tác xã cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, gia tăng giá trị và phát triển các chuỗi cung ứng ổn định.

Trong sản xuất nông nghiệp, việc tổ chức lại sản xuất theo vùng nguyên liệu, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và minh bạch nguồn gốc được kỳ vọng giúp hợp tác xã nâng cao giá trị nông sản. Khi sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, hoạt động tiêu thụ có đầu ra ổn định, doanh thu và lợi nhuận được cải thiện, qua đó tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý và điều hành hợp tác xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý được gắn với yêu cầu thực tiễn, từ xây dựng phương án sản xuất, quản trị tài chính, tổ chức lao động đến phát triển thị trường. Chuyển đổi số cũng được xác định là hướng đi cần thiết, hỗ trợ các hợp tác xã quản lý hoạt động, cập nhật nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng phù hợp.

Kế hoạch của tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể; củng cố, cơ cấu lại hoạt động hợp tác xã theo quy định pháp luật; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia và những nguồn hợp pháp khác. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, lựa chọn ít nhất 6 mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả để nhân rộng. Địa phương cũng dự kiến bố trí tối thiểu một dự án đầu tư công trung hạn hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là rà soát, xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể, đồng thời chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Việc sắp xếp, củng cố khu vực kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các mô hình hoạt động thực chất phát triển.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng liên kết và tăng cường ứng dụng công nghệ, Khánh Hòa kỳ vọng khu vực kinh tế tập thể sẽ phát huy tốt hơn vai trò trong phát triển kinh tế địa phương. Mục tiêu thu nhập bình quân người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp đạt 100-120 triệu đồng/năm vào năm 2030 không chỉ phản ánh yêu cầu tăng trưởng về doanh thu mà còn hướng tới cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững./.