Nha Trang được xác định là đô thị hạt nhân, trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng về hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và y tế

Theo ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng, hệ thống đô thị Khánh Hòa được định hướng phát triển theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực, gắn với các vùng đô thị hóa, hành lang kinh tế và chuỗi đô thị ven biển. Trong đó, chú trọng hình thành các khu đô thị ven sông, cụm đô thị và tăng cường mối liên kết giữa đô thị với nông thôn, tạo sự kết nối đồng bộ trong không gian phát triển toàn tỉnh.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 xác định định hướng phát triển đối với 21 đô thị, gồm 5 đô thị định hướng loại II và 16 đô thị định hướng loại III. Mỗi đô thị được xác lập vai trò, chức năng phù hợp với lợi thế, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển, qua đó hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết và bổ trợ lẫn nhau.

Nha Trang được xác định là đô thị hạt nhân, trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng về hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và y tế. Đồng thời, đây là trung tâm du lịch biển quốc gia, quốc tế, thương mại - tài chính và dịch vụ hàng hải.

Phan Rang giữ vai trò trung tâm đô thị phía Nam của tỉnh, gắn với phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Chăm; phát triển du lịch biển, nông nghiệp đặc thù, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo. Cam Ranh được định hướng trở thành đô thị cảng biển - sân bay - du lịch, đầu mối giao thông quốc tế, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và nghỉ dưỡng, gắn với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Trong khi đó, Cam Lâm được định hướng là đô thị sân bay, trung tâm phát triển kinh tế, thương mại - tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh, thông minh, có khả năng kết nối quốc tế và lan tỏa phát triển trong vùng. Ninh Hòa phát triển theo hướng đô thị công nghiệp - cảng biển - logistics, trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần gắn với khu vực Nam Vân Phong.

Các đô thị phía Đông đảm nhiệm những chức năng chuyên biệt về du lịch sinh thái biển, công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển, đảo

Đối với 16 đô thị định hướng loại III, tỉnh tổ chức theo các nhóm chức năng phù hợp với vị trí địa lý và không gian phát triển. Các đô thị phía Tây tập trung phát huy lợi thế sinh thái, nông - lâm nghiệp và những giá trị văn hóa đặc trưng. Trong khi đó, các đô thị phía Đông đảm nhiệm những chức năng chuyên biệt về du lịch sinh thái biển, công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển, đảo.

Ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chương trình phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng tổ chức không gian đô thị, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. Nghị quyết về chương trình cũng tạo cơ sở pháp lý để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (điều chỉnh, bổ sung) xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu về phát triển đô thị.

Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung xây dựng, triển khai các đề án, nghị quyết và chương trình trọng tâm như: Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân khu vực phía Nam tỉnh; Đề án mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm.

Phan Rang giữ vai trò trung tâm đô thị phía Nam của tỉnh, gắn với phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Chăm; phát triển du lịch biển, nông nghiệp đặc thù, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo

Cùng với đó là Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP). Đây là những nhiệm vụ, chương trình nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng không gian sống và tạo nền tảng cho quá trình đô thị hóa.

Đáng chú ý, Khánh Hòa có nhiều khu đô thị quy mô lớn được định hướng theo quy hoạch, góp phần mở rộng không gian phát triển và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Trong đó, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có diện tích 1.254ha; Khu đô thị mới Cam Lâm 10.365ha; Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông 2.579ha; Khu đô thị đa năng cao cấp Đầm Môn 1.440ha; Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang (cũ) 227ha; Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã 235ha và Khu đô thị hỗn hợp Đông Bắc Ninh Hòa 2 có diện tích 207ha...

Việc phát triển đô thị theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực không chỉ hướng đến mở rộng quy mô đô thị mà còn đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế của từng khu vực và tăng cường liên kết vùng.

Với định hướng này, Khánh Hòa kỳ vọng hình thành hệ thống đô thị hiện đại, có bản sắc, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.