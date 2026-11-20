Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tờ trình về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc. Tổ chức không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm, đa cực, gắn với các vùng đô thị hóa, hành lang kinh tế và chuỗi đô thị ven biển.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Theo phương án định hướng, tỉnh gồm 21 đô thị, trong đó có 5 đô thị định hướng loại II là Nha Trang, Phan Rang-Tháp Chàm, Cam Ranh, Ninh Hòa và Cam Lâm và 16 đô thị loại III.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong cấu trúc, Nha Trang được xác định là đô thị hạt nhân, trung tâm tổng hợp về hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế và du lịch biển quốc gia, quốc tế. Phan Rang-Tháp Chàm giữ vai trò trung tâm đô thị phía nam, phát huy giá trị văn hóa Chăm, phát triển du lịch biển, nông nghiệp đặc thù và năng lượng tái tạo.

Cam Ranh được định hướng là đô thị cảng biển-sân bay-du lịch, đầu mối giao thông quốc tế, phát triển dịch vụ cảng biển và logistics. Cam Lâm hướng tới trở thành đô thị sân bay, trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Ninh Hòa phát triển theo hướng đô thị công nghiệp-cảng biển-logistics, gắn với khu vực Nam Vân Phong.

Đối với các đô thị loại III, chương trình định hướng tổ chức theo nhóm chức năng, phù hợp với lợi thế từng khu vực. Các đô thị phía tây tập trung phát huy thế mạnh sinh thái, nông nghiệp, lâm nghiệp và văn hóa đặc trưng. Còn các đô thị phía đông sẽ đảm nhiệm vai trò liên kết, bổ trợ các trung tâm động lực, phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và năng lượng.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: VŨ TÂN)

Cùng với việc tổ chức không gian đô thị, Khánh Hòa xác định chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là nhiệm vụ trọng tâm. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh mức độ 1, cơ bản thiết lập chính quyền số, hình thành chính quyền thông minh trên nền tảng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tỉnh phấn đấu thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 35% GRDP.

Đặc biệt, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai và nước biển dâng, chương trình chú trọng nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống đô thị. Các giải pháp trọng tâm gồm nâng cấp hệ thống thoát nước, kiểm soát ngập lụt, củng cố đê, kè, tăng diện tích cây xanh, mặt nước, phát triển giao thông xanh và công trình tiết kiệm năng lượng.