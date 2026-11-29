Sáng 29/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, 21 hồ chứa trên địa bàn đang điều tiết nước về hạ du nhằm hạ thấp mực nước, tạo dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn hồ đập. Trong đó, hồ Suối Trầu xả gần 32 m3/s, hồ Suối Dầu gần 25 m3/s, hồ Đắc Lộc hơn 12 m3/s. Các hồ còn lại điều tiết với lưu lượng 0,18-9 m3/s.

Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: N.X

Đến 6h cùng ngày, tổng dung tích các hồ chứa đạt hơn 525 triệu m3, tương đương gần 60% dung tích thiết kế. Riêng 56 hồ thủy lợi đạt khoảng 61%, 11 hồ thủy điện đạt 37% dung tích thiết kế.

Trong 24 giờ qua, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, cục bộ rất to, lượng mưa phổ biến 60-140mm, một số nơi vượt 160 mm. Riêng khu vực Nha Trang ghi nhận lượng mưa hơn 160mm.

Mưa lớn khiến lũ trên sông Dinh Ninh Hòa vượt báo động 2. Lúc 7h ngày 29/11, mực nước tại trạm thủy văn Ninh Hòa đạt hơn 5m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,01m.

Trong khi đó, sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang vẫn dưới mức báo động 1. Cụ thể, mực nước tại trạm Đồng Trăng trên sông Cái Nha Trang là 6,75m, thấp hơn báo động 1 khoảng 1,25m; tại trạm Tân Mỹ trên sông Cái Phan Rang là 33,75m, thấp hơn báo động 1 khoảng 1,75m.

Cảnh người dân đưa ô tô lên vị trí cao trên cầu để phòng lũ vào sáng 29/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn đã giảm, các địa phương không ghi nhận thêm điểm ngập mới. Nước tại những tuyến đường từng bị ngập cục bộ đã rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ở Khánh Hòa bị ngập. Ngày 28/11, nhiều tuyến đường tại phường Bắc Nha Trang ngập sâu, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trên đèo Lương Sơn, nước từ sườn núi tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

Tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang, sạt lở khiến chính quyền phải di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Phường cũng lập chốt tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Ở phường Nam Nha Trang, lực lượng quân sự và biên phòng hỗ trợ sơ tán 63 hộ khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi cao ráo, đảm bảo an toàn.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa dao động quanh mức báo động 2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn khẩn, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó mưa lớn và các loại hình thiên tai.