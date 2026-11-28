Mức nước ở sông Cái Nha Trang cập nhật ngày 28/11. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, đến 7 giờ ngày 28/11, mực nước trên các sông, suối trong tỉnh ít biến đổi, dao động ở mức thấp. Riêng khu vực Đồng Trăng xuất hiện lũ nhỏ, tại Phan Rang chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Cụ thể mức nước trên trên sông Dinh tại trạm thủy văn Ninh Hòa đạt 2,73m, thấp hơn báo động 1 là 1,47m. Trên sông Cái Nha Trang, tại trạm thủy văn Đồng Trăng đạt 5m, thấp hơn báo động 1 là 3m. Trên sông Cái Phan Rang, tại trạm thủy văn Tân Mỹ đạt 33,42m, thấp hơn báo động 1 là 2,08m, tại trạm thủy văn Phan Rang thấp hơn báo động 1 là 2,57m.

Đường 2/4 phường Bắc Nha Trang gần Tháp bà Ponagar nước ngập đến đầu gối sau thời gian mưa to kéo dài. (Ảnh: VŨ TÂN)

Về tình hình điều tiết hồ chứa, toàn tỉnh hiện có 12 hồ đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước với lưu lượng xả dao động từ 0,54 đến 25,5m³/giây. Trong đó, hồ Suối Dầu có dung tích đạt 81%, đang xả với lưu lượng 25,26m³/giây; hồ Hoa Sơn đạt 79%, xả 16,2m³/giây; hồ Tân Giang đạt 91%, xả 1,8m³/giây.

Một số hồ chứa khác có dung tích tương đối cao như hồ Tà Rục đạt 77%, hồ Sông Cái đạt 81%, hồ Sông Sắt đạt 69%. Các hồ còn lại có dung tích thấp hơn, gồm hồ Đá Bàn đạt 34%, hồ Cam Ranh đạt 57%, hồ Sông Trâu đạt 46%, hồ Sông Biêu đạt 50%, hồ Sông Than đạt 37% và hồ Sông Chò 1 đạt 22%.

Nhiều xe máy chết máy, người dân dắt bộ lội nước. (Ảnh: VŨ TÂN)

Ghi nhận thực tế tại Nha Trang, từ đêm 27 đến sáng 28/11, mưa xuất hiện từng đợt, có thời điểm mưa lớn. Tại khu vực sông Cái, đoạn qua phường Tây Nha Trang, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các sở, ngành và địa phương cần phải thường xuyên túc trực, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, mực nước trên các sông, suối và hoạt động điều tiết hồ chứa để chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư ven sông.

Đồng thời, chuẩn bị phương án di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi cần thiết, trong đó ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Đối với những trường hợp không chấp hành việc di dời tại khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.