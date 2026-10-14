Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngày 12/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp đó, ngày 26/6/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh địa giới hành chính và không gian phát triển kinh tế có nhiều thay đổi sau sáp nhập.

Đường ven biển tỉnh Khánh Hòa, một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, kết nối nhiều đô thị, cảng biển, khu công nghiệp và khu du lịch. Ảnh: Lệ Giang

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển sau sáp nhập tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức không gian, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc xác định các khu chức năng là công cụ định hướng thu hút dòng vốn đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương”.

Khánh Hòa có đường bờ biển dài nhất nước, gần 500 km, gắn liền với hơn 10 cảng biển thương mại và nhiều nhà máy sản xuất. Từ lâu, tỉnh đã nhiều lần tiến hành quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị… gắn với vùng nguyên liệu, cảng biển và các trục giao thông trọng yếu.

Mũi Dinh phía Nam tỉnh đang được quy hoạch phát triển thành trung tâm du lịch tầm cỡ. Ảnh: Lệ Giang

"Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng để xác định các động lực tăng trưởng mới, từ đó tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030” - ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bước sang quý IV năm 2026, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch Chính phủ giao.

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới, tỉnh Khánh Hòa xác định 6 nhóm đột phá, gồm: Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả; nâng cao hiệu quả đầu tư công; tập trung phát triển những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như công nghiệp, năng lượng, du lịch, dịch vụ, đô thị…

Bán đảo Hòn Gốm phía Bắc tỉnh được quy hoạch phát triển cảng nước sâu, sân bay, khu du lịch và khu công nghiệp. Ảnh: Lệ Giang

Điểm nhấn trong tư duy quy hoạch mới của tỉnh Khánh Hòa là mô hình 3 cực tăng trưởng. Trong đó, cực tăng trưởng phía Bắc lấy Khu kinh tế Vân Phong làm hạt nhân; cực tăng trưởng trung tâm lấy Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh làm hạt nhân, tập trung phát triển du lịch, dịch vụ; cực tăng trưởng phía Nam lấy Phan Rang, Mũi Dinh, Cà Ná làm trục chính, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, vận tải biển…

Trung tâm năng lượng quốc gia

Khánh Hòa đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm năng lượng quốc gia, với Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong cùng hàng chục nhà máy điện gió, điện mặt trời và thủy điện. Tỉnh cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà máy điện khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng phía Nam tỉnh. Đặc biệt, hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 (theo tên gọi cũ) có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta.

Khánh Hòa có lợi thế phát triển điện mặt trời và điện gió. Ảnh: Lệ Giang

Điện hạt nhân được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, phát triển bền vững.

“Chính phủ nước ta đang xúc tiến xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Khánh Hòa, tổng công suất 4.800 MW, với tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD, tạo ra hệ thống điện “chạy đáy”. Nói dễ hiểu là sẽ giữ vai trò trụ cột cho hệ thống điện quốc gia “chạy nền” ổn định. Công suất phát điện hạt nhân theo đường thẳng, không có lên - xuống, nguồn điện này đạt được mấy tiêu chí quan trọng: sạch - xanh - ổn định - lâu dài” - Tiến sĩ Hoàng Sỹ Thân, Trưởng ban Kế hoạch và Quản lý khoa học, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định về vai trò của điện hạt nhân.

Tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng để khởi công hai nhà máy điện hạt nhân theo kế hoạch của Chính phủ. Việc lựa chọn công nghệ, thiết bị cho các dự án được đặt ra yêu cầu cao về tính hiện đại, hiệu quả và an toàn, tránh nguy cơ đầu tư vào công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành lâu dài.

Đường dây truyền tải điện 500 kV nối từ Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong đến Vĩnh Tân. Ảnh: Lệ Giang

Tiến sĩ Thân đặt vấn đề: “Các nhà sản xuất thiết bị trên thế giới biết Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, nhiều đối tác đang gặp gỡ và muốn được bán công nghệ. Việt Nam sẽ chọn công nghệ nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, tiên tiến nhất. Một số nước xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong năm 2024 đều sử dụng công nghệ thuộc thế hệ thứ III và III+.

Chắc chắn, Chính phủ ta sẽ chọn công nghệ III+, với công suất lớn, công nghệ tiên tiến nhất thế giới, bảo đảm an toàn vận hành. Chỉ có công nghệ tiên tiến mới mang lại lợi nhuận cao. Điều quan trọng là điện hạt nhân được ví như “mắt thần quốc gia” về năng lượng, chỉ một thùng container thanh nhiên liệu hạt nhân có thể đủ phát điện cả năm”.

Khu đất tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Lệ Giang

Các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Khánh Hòa có quy mô lớn, đặt ra những yêu cầu cao về năng lực quản lý, trình độ khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Yêu cầu cốt lõi là bảo đảm an toàn, hiệu quả kinh tế, củng cố an ninh năng lượng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, lâu dài của đất nước.