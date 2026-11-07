Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. (Ảnh: Thành Long)

Chiều 5/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2026.

Kết quả tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt hơn 196.853 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 72.239 tỷ đồng, tăng 20,9%. Tổng lượt khách du lịch đạt 22,5 triệu lượt, tăng 50,8%, trong đó khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt, tăng 66,6%.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 39.701 tỷ đồng, tương đương 105,5% dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng ghi nhận khối lượng giải ngân khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó các dự án ngoài ngân sách giải ngân gần 14.000 tỷ đồng.

Với kết quả tăng trưởng tích cực trong 10 tháng, Khánh Hòa điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cả năm 2026 lên 10,88%, cao hơn mức 10,2% của kịch bản trước.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10,88%, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Khánh Hòa điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cả năm 2026 lên 10,88%, cao hơn mức 10,2% của kịch bản trước. (Ảnh: Thành Long)

Trong đó, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; chủ động nắm bắt tình hình công suất, đơn hàng và nhu cầu vốn của các doanh nghiệp quy mô lớn, có đóng góp quan trọng vào GRDP. Những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, môi trường sẽ được tập trung xử lý dứt điểm.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; theo dõi sát tình hình vận hành của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và các cơ sở điện lực trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì chuỗi cung ứng, tăng sản lượng các sản phẩm có thế mạnh trong những tháng cuối năm như: Bia, đường, nước yến, thủy sản đông lạnh.

Trong lĩnh vực xây dựng, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, thủ tục cấp phép; đôn đốc tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán các công trình, dự án.

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà, cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành xây dựng trong quý IV/2026 là 29,88% và cả năm là 34,3%, phần lớn giá trị tăng thêm phụ thuộc vào khối lượng xây lắp hoàn thành, được nghiệm thu trong quý IV/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà sẽ tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, sở sẽ chủ động chuẩn bị danh mục dự án có khả năng triển khai, tạo khối lượng xây lắp ngay từ đầu năm 2027; ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà ở và nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà sẽ tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. (Nguồn: VGP)

“Công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp phép và bảo đảm nguồn vật liệu cần được thực hiện sớm, tạo điều kiện triển khai thi công ngay khi bước vào mùa xây dựng. Sở cũng sẽ tăng cường phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và cơ quan thống kê trong việc cập nhật tiến độ dự án, khối lượng xây lắp, tình hình nghiệm thu, thanh toán và số liệu doanh thu”, ông Nguyễn Thành Phú nói.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 11 giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, bố trí tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam nhấn mạnh: “Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất lớn đối với tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm, các đơn vị cần đẩy nhanh hơn nữa công tác này. Đây cũng là tiền đề để tạo ra những bước phát triển trong năm 2027”.

Những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, môi trường sẽ được Khánh Hoà tập trung xử lý dứt điểm.(Nguồn: VNA)

Tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026

Trong thời gian còn lại của năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10,2%.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị xác định cụ thể mức đóng góp của từng doanh nghiệp, dự án vào tăng trưởng chung, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu tháng 11.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hoà chủ động phương án bảo vệ sản xuất trước nguy cơ thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn người dân thu hoạch nông sản, thủy sản khi đủ điều kiện; tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện từng vùng và đẩy mạnh nuôi biển công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng chung.

Đồng thời, các đơn vị phải nâng cao chất lượng công tác thống kê, thu thập và cập nhật số liệu, từng bước hình thành nguồn dữ liệu đầy đủ về địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điện gió Ninh Thuận. (Ảnh: Vũ Anh)

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Ngành du lịch vẫn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của Khánh Hòa trong những tháng tới. Hy vọng sắp tới, Khánh Hòa sẽ đón được một lượng lớn khách Trung Quốc, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác; thị trường nội địa cũng được chú trọng. Sở sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng đến văn hóa như động lực của kinh tế du lịch, phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng".