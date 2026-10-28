Khánh Hòa: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án Nhà máy Điện hạt nhân

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra về tiến độ thi công khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh T.X

Theo báo cáo tính đến ngày 27/10, công tác giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường tại hai dự án đạt nhiều kết quả tích cực:

Tại Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Đã hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất cho 646 trường hợp với diện tích 474,9 ha (đạt 92,2% diện tích dự án); phê duyệt phương án bồi thường cho 478 trường hợp với diện tích 468,8 ha (đạt 91%). Đến nay, địa phương đã chi trả 661,8 tỷ đồng bồi thường cho 205 trường hợp, thu hồi 396,5 ha đất (đạt 77%). Tổng vốn giải ngân đạt hơn 1.375 tỷ đồng (bằng 77,3% kế hoạch), tăng 21,3 tỷ đồng so với thời điểm 21/10. Công tác di dời mồ mả tại dự án này đã hoàn thành 100%.

Tại Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2: Công tác xác nhận nguồn gốc đất đạt 100%. Đã phê duyệt và chi trả bồi thường cho 814 trường hợp với diện tích 403,3 ha (đạt 97,5%). Chỉ tính riêng từ ngày 21 đến 27/10, dự án đã bổ sung chi trả 43 tỷ đồng cho 72 trường hợp, nâng tổng vốn giải ngân lên 2.214 tỷ đồng. Công tác di dời mồ mả đạt 82% (di dời thành công 2.402/2.930 mộ).

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương rà soát các hộ dân đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền để đối thoại, giải thích rõ chính sách và chi trả kịp thời theo quy định. Đối với các trường hợp còn vướng mắc, cần phân loại cụ thể để có giải pháp xử lý dứt điểm, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác thu hồi, bàn giao mặt bằng; tập trung nguồn lực thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ các hạng mục hạ tầng tại các khu tái định cư và khu nghĩa trang. Các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng phần việc, kịp thời đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc vượt thẩm quyền để bảo đảm kế hoạch chung của dự án.