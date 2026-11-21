Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thực tế tại những dự án, địa bàn chậm tiến độ GPMB.

Qua kiểm tra, cần xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Đối với công tác đo đạc, các chủ đầu tư và đơn vị thực hiện phải khẩn trương hoàn thành, bàn giao bản đồ, ranh giới theo từng phần để địa phương triển khai kiểm kê, không chờ hoàn thành đo đạc toàn bộ dự án.

Các địa phương cần tập trung nhân lực, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo phương thức “cuốn chiếu”.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà thầu, đôn đốc bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Khánh Hòa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Một trong những nội dung được UBND tỉnh đặc biệt lưu ý là tháo gỡ vướng mắc về giá đất tính tiền bồi thường, nhất là tại những khu vực có chênh lệch lớn khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Các đơn vị liên quan cần chấn chỉnh những bất cập trong phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền cấp xã và đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định rõ trách nhiệm, quy trình và thời gian xử lý từng khâu, hạn chế tình trạng hồ sơ phải trả lại nhiều lần.

UBND tỉnh cũng yêu cầu bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không để xảy ra tình trạng người dân đã đồng ý nhận tiền nhưng chậm được chi trả do thiếu kinh phí. Đồng thời, điều phối, tăng cường nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm đến các địa bàn, dự án trọng điểm để hỗ trợ xác minh nguồn gốc đất.

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, chính sách, các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời giải thích quy định pháp luật và giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Đặc biệt, các đơn vị phải tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai các dự án, sớm đưa các công trình trọng điểm, động lực vào thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.