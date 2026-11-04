Khánh Hòa đẩy mạnh truyền thông chính sách, thi hành pháp luật

Quang cảnh lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2025-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành nét đẹp trong đời sống chính trị, pháp lý, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và pháp luật. Qua đó, thúc đẩy xây dựng văn hóa pháp lý, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Song song với đó việc truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương ban hành cần phải thực hiện kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó, chú trọng các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. (Ảnh: VŨ TÂN)

Cùng với việc phổ biến các quy định mới, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, tăng cường đối thoại, giải đáp pháp luật, đồng thời nhận diện, đấu tranh với những thông tin sai lệch, xuyên tạc về chính sách, pháp luật. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.