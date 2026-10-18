Khánh Hòa đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ mới

Những ngày giữa tháng Mười, mưa diện rộng tại nhiều khu vực ở Khánh Hòa khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh sử dụng máy radar xuyên đất dò tìm tại khu vực đèo Rù Rì, gần nhà bia tưởng niệm chiến dịch Mậu Thân 1968. Năm 2012, tại khu vực này, trong quá trình mở đường, lực lượng chức năng từng phát hiện, khai quật 22 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn Sao Vàng, Đại đội Đặc công 90 và lực lượng vũ trang địa phương.

Sau hai ngày rà quét, các kíp vận hành thay nhau quét và phân tích dữ liệu. Theo chiến sĩ Phạm Ngọc Chiến, thiết bị giúp xác định những vị trí nghi có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, cung cấp căn cứ để chỉ huy triển khai phương án đào tìm.

Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể khoanh vùng, hạn chế đào tìm dàn trải, giảm ảnh hưởng đến tài sản của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, khu vực này chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ và đang tạm dừng tìm kiếm để củng cố hồ sơ.

Rada siêu âm lòng đất được đưa vào tìm kiếm tại khu vực đèo Rù Rì (tỉnh Khánh Hòa). (Nguồn: TTXVN)

Theo Thượng tá Đỗ Quang Hơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, việc ứng dụng radar xuyên đất góp phần giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian khảo sát, nâng cao hiệu quả tìm kiếm tại những địa bàn có địa hình phức tạp, dấu tích chiến trường thay đổi.

Sau khi tập huấn tại Quân khu V, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa thiết bị vào thực địa từ ngày 14/10. Tại các khu vực nghi có hài cốt theo thông tin nhân chứng, máy được sử dụng để phân tích địa tầng, phát hiện những điểm đất bị xáo trộn, hỗ trợ xác định vị trí và độ sâu cần khảo sát.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, công tác tìm kiếm tại các địa bàn rừng núi hiểm trở vẫn được triển khai khẩn trương. Tại khu vực Láng Tranh, thôn Là A, xã Phước Hà, lực lượng chức năng phải lội suối, vượt ghềnh đá để tìm kiếm trong rừng sâu. Kết quả, ba hài cốt liệt sĩ được quy tập, đưa về nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Binh nhì Trần Ngọc Huy, thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ, dù công việc vất vả, khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ luôn động viên nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ đội Công binh rà bom mìn, đảm bảo an toàn trước khi tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ đã được triển khai tại bảy nghĩa trang liệt sĩ. Lực lượng chức năng hoàn thành 100% khối lượng khai quật, sớm gần bốn tháng so với kế hoạch. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 74 hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục khai thác thông tin từ hồ sơ, tài liệu lịch sử và nhân chứng; đồng thời khảo sát, xác minh, khoanh vùng các địa bàn có khả năng còn mộ chôn tập thể, hố cào để tổ chức tìm kiếm.

Đại tá Võ Văn Viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người đồng đội trở về, thắp lên hy vọng cho những gia đình đã chờ đợi nhiều năm. Dù thời gian làm thay đổi địa hình, dấu tích chiến trường dần phai mờ, các lực lượng vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.