Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng ứng dụng VNeTraffic.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic. (Ảnh: CAKH).

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phát tờ rơi, hướng dẫn người dân tải ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại thông minh từ CH Play hoặc App Store; đăng ký tài khoản bằng VNeID hoặc quét mã QR trên thẻ căn cước gắn chip, xác thực thông tin và đăng nhập ứng dụng.

Hoạt động này giúp người dân hiểu rõ hơn về các tiện ích của VNeTraffic, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số, chủ động tiếp cận các thông tin, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực giao thông.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeTraffic, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông chính quy, hiện đại, gần dân và vì nhân dân phục vụ.