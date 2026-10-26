Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, bảo vệ dữ liệu sức khỏe

Quang cảnh Hội thảo "Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến"

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày các chuyên đề chuyên sâu gồm: “Tiện ích số trong khám, chữa bệnh”, “Hệ sinh thái sổ khám điện tử – Kết nối liên thông dữ liệu y tế và nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn dân” và “Kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến”.

Nội dung các chuyên đề tập trung giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số ngành y tế; lợi ích của hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), khám chữa bệnh từ xa và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; đồng thời đưa ra giải pháp công nghệ giúp tra cứu lịch sử khám bệnh, đặt lịch trực tuyến, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu y tế.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kỹ năng giúp người dân nhận diện các thủ đoạn mạo danh nhân viên y tế, bệnh viện, cơ quan bảo hiểm xã hội, chiêu thức giả mạo cập nhật hồ sơ để chiếm đoạt tài khoản cũng như lừa đảo tài chính qua mạng và công nghệ deepfake.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa Đào Xuân Kỳ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa Đào Xuân Kỳ nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số y tế là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân: Đi khám thuận tiện hơn, giảm thủ tục, bớt chờ đợi và bảo vệ tốt hơn thông tin sức khỏe.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Sở đề nghị tập trung 3 nhóm vấn đề chính:

Thứ nhất, đưa tiện ích số vào khám, chữa bệnh với người dân làm trung tâm. Toàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực như 100% bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế khu vực áp dụng bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100% ở các tuyến, cùng hàng ngàn lượt phục vụ qua hệ thống kiosk tự động.

Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục tổ chức thông tin khoa học, nâng cao chất lượng công việc hằng ngày, đồng thời chú trọng bố trí người hướng dẫn, thiết kế thao tác dễ hiểu để người cao tuổi, người khuyết tật không bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, phát triển hệ sinh thái sổ khám điện tử liền mạch và dễ tiếp cận. Khánh Hòa hiện đạt tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt khoảng 35% dân số (xếp thứ 11 toàn quốc) và 100% cơ sở khám chữa bệnh kết nối căn cước.

Đại biểu trình bày chuyên đề “Hệ sinh thái sổ khám điện tử – Kết nối liên thông dữ liệu y tế và nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn dân”

Để tiếp tục mở rộng, cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường để hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm chất lượng, tính chính xác và an toàn tuyệt đối cho dữ liệu sức khỏe.

Thứ ba, xem an toàn số là yếu tố thiết yếu. Trước các thủ đoạn tinh vi như mạo danh nhân viên y tế, cơ quan bảo hiểm hay giả mạo cập nhật hồ sơ bệnh án, công tác tuyên truyền cần đúc kết thành nguyên tắc ngắn gọn cho người dân: "Không vội tin, không vội bấm, không vội chuyển tiền; chủ động xác minh qua kênh chính thức".

Các cơ sở y tế cũng cần công khai minh bạch kênh liên hệ, quy trình hỗ trợ và bảo vệ nghiêm ngặt thông tin người bệnh.