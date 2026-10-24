Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở để phục vụ người dân

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.N.

Chiều 23/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề "Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa: Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân".

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa khẳng định, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới hướng tới hiện thực hóa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông Kỳ, chuyển đổi số được xác định là phương thức phát triển mới, là động lực cốt lõi để hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian qua, Khánh Hòa đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận như chính quyền số sẽ được nâng cấp bằng hạ tầng hiện đại, dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Kỳ nhấn mạnh: "Khánh Hòa cam kết đồng hành, tạo cơ chế và môi trường thuận lợi nhất để các doanh nghiệp công nghệ tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh và sẵn sàng thử nghiệm những giải pháp mới, tiên phong, góp phần giúp tỉnh bứt phá, trở thành trung tâm kinh tế biển năng động, thông minh, bền vững trong tương lai".

Ông Đào Xuân Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.N.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm từ 30 đến 35% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Để hiện thực hóa mục tiêu, chuyển đổi số cần triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, việc chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất, hình thành các mô hình và nền tảng số tạo đột phá, mang lại hiệu quả kinh tế vẫn còn hạn chế. Nguồn nhân lực số chất lượng cao chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ khám, chữa bệnh qua hệ thống điện tử Kiosk. Ảnh: Duy Ngọc.

Tỉnh Khánh Hòa xác định cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và người dân. Trong đó, chú trọng hoàn thiện khung kiến trúc, phát triển các nền tảng số dùng chung, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao năng lực số ở cấp cơ sở. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị địa phương, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị là dịp để các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở. Qua đó, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo nền tảng để Khánh Hòa phát triển thành trung tâm kinh tế biển năng động, thông minh và bền vững.