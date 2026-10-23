Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện xã, phường và doanh nghiệp công nghệ số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới hướng tới hiện thực hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở đó, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa Đào Xuân Kỳ phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Thời gian qua, Khánh Hòa đang từng bước thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chú trọng hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo hướng thuận tiện, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới”, ông Đào Xuân Kỳ nhấn mạnh.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm từ 30 đến 35% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Để hiện thực hóa mục tiêu, chuyển đổi số cần triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, việc chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất, hình thành các mô hình và nền tảng số tạo đột phá, mang lại hiệu quả kinh tế vẫn còn hạn chế. Nguồn nhân lực số chất lượng cao chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trước thực tiễn đó, Khánh Hòa xác định cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và người dân. Trong đó, chú trọng hoàn thiện khung kiến trúc, phát triển các nền tảng số dùng chung, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao năng lực số ở cấp cơ sở. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị địa phương, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị diễn ra là sợi dây kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến tư vấn của các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực, khả thi, thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo nền tảng để tỉnh phát triển thành trung tâm kinh tế biển năng động, thông minh và bền vững.