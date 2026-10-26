Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân, tổ chức xuất sắc trong chuyển đổi số tại Ngày hội Công nghệ số năm 2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, kinh tế số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Khánh Hòa đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30 đến 35% GDP vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp về thể chế, chính sách, hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực.

“Hiện nay, Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng số, mở rộng mạng 5G với mục tiêu phủ sóng 100% dân số, thúc đẩy sử dụng giao thức Internet thế hệ mới IPv6 và ứng dụng điện toán đám mây. Đồng thời, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng số, bảo đảm kết nối, lưu trữ, xử lý dữ liệu an toàn, phát triển hạ tầng thương mại điện tử và thanh toán điện tử”, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu bế mạc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, cùng với sự phát triển của hạ tầng số, tỉnh chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số thông qua hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu với các tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh cũng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá kinh tế số phù hợp với thực tiễn địa phương và đưa ra phương pháp đo lường thống nhất, tạo cơ sở so sánh, đánh giá kết quả phát triển kinh tế số giữa Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đến nay, trong lĩnh vực y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh cùng 5 trung tâm y tế khu vực đã công bố áp dụng bệnh án điện tử. Đồng thời, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được triển khai tại 15 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 12 trung tâm y tế khu vực và 64 trạm y tế xã nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Quang cảnh lễ bế mạc Ngày hội Công nghệ số năm 2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh triển khai sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ người dân theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân. Đến thời điểm thống kê, đã có hơn 793.759 người đã được tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt khoảng 35% dân số thường trú, xếp thứ 11 toàn quốc.

Đáng chú ý, 258/258 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước trong khám, chữa bệnh, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số lượt tra cứu thông tin đạt 2.882.264 trên tổng số 3.471.908 lượt. Từ những kết quả đạt được đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý thông tin người bệnh và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế.