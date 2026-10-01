Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Theo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND tỉnh ban hành, công tác cải cách tập trung vào 6 nội dung gồm thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh ưu tiên hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế và doanh nghiệp nhà nước theo quy định; tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Khánh Hòa phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt ít nhất 95%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đạt cấp độ 3 về mức độ trưởng thành quản trị dữ liệu và triển khai 100% nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung theo lộ trình.

Giai đoạn 2028-2030, tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phấn đấu đạt tối thiểu 95%, riêng các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt ít nhất 90%.

Tỉnh đồng thời đặt mục tiêu 90% dữ liệu đã số hóa được khai thác, sử dụng lại trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 80%.

Về quản trị dữ liệu, Khánh Hòa phấn đấu đạt cấp độ 4 về mức độ trưởng thành; 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở theo đúng chuẩn. Chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 95%; mức độ hài lòng đối với dịch vụ y tế công và giáo dục công lập đạt ít nhất 90%. Các chỉ số PAPI, DTI và PII tiếp tục được duy trì, cải thiện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; chủ động bố trí nguồn lực, tăng cường kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai.