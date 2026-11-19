Chiều 19-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trên hệ thống theo dõi thực hiện Nghị quyết số 57, tỉnh được giao 275 nhiệm vụ. Đến tháng 11-2026, địa phương đã hoàn thành 171 nhiệm vụ. Đối với kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đến nay, tỉnh hoàn thành 38/63 nhiệm vụ. Kết quả chuyển đổi số thể hiện rõ ở hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp. Khánh Hòa tiếp nhận 590.890 hồ sơ trực tuyến, chiếm 74,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận mới. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 97,9%; cấp kết quả điện tử đạt 98,8%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt trung bình 94,46%.

Bên cạnh đó, tỉnh đã cắt giảm từ 10% đến 50% thời gian giải quyết của 1.184 thủ tục hành chính; công bố 159 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu; thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến giảm bình quân 14% so với nộp trực tiếp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Hạ tầng và dữ liệu số tiếp tục được củng cố. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến toàn bộ 65 xã, phường, đặc khu; đồng thời kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu với các bộ, ngành Trung ương qua các hệ thống, nền tảng kết nối, tích hợp dữ liệu. Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai trên phiên bản web và phiên bản di động; đã tích hợp trực quan 17 dịch vụ, dữ liệu…

Trong nghiên cứu và ứng dụng, tỉnh đang theo dõi triển khai 47 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm 2026, có 11 nhiệm vụ được nghiệm thu, trong đó 10 nhiệm vụ đã được đưa vào ứng dụng. Tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác phát triển công nghệ cao và lĩnh vực chip bán dẫn, vật liệu mới…

Thành viên đoàn công tác nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện một số cơ quan, đơn vị trình bày những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, giải đáp những vấn đề được nêu, đồng thời đưa ra một số định hướng, giải pháp nhằm hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, khai thác dữ liệu và ứng dụng nghiên cứu vào sản xuất.

Để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị tỉnh Khánh Hòa tập trung làm rõ 4 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, đối với tiến độ nhiệm vụ, Khánh Hòa cần rà soát các phần việc còn chậm, làm rõ nguyên nhân, sản phẩm đầu ra, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; tiếp tục đánh giá mức độ tái sử dụng dữ liệu và cắt giảm giấy tờ tại phường Nam Nha Trang; đối chiếu số liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; làm rõ nguyên nhân giảm giao dịch qua nền tảng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và tiến độ khắc phục các thiết bị đầu cuối chưa đạt chuẩn an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đối chiếu số liệu giải ngân kinh phí, chỉ rõ các dự án chậm tiến độ và đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, mua sắm công nghệ thông tin. Đồng thời, làm rõ lộ trình của 4 sản phẩm công nghệ chiến lược và 3 bài toán công nghệ biển; đánh giá khả năng mở rộng chuỗi giá trị vùng, liên vùng đối với các mô hình có doanh nghiệp tham gia như sản xuất giống cá mú trân châu và vùng nguyên liệu nha đam VietGAP.

MÃ PHƯƠNG