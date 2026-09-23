UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026-2045, hướng đến làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm trên địa bàn vào năm 2045.

Theo kế hoạch, Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2045 hoàn thành việc làm sạch toàn bộ diện tích đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ đến độ sâu 0,5m.

Mục tiêu này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ ổn định cuộc sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong thời gian 20 năm, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành làm sạch khoảng 160.976,9ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên địa bàn.

Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn gồm 2026-2030, 2031-2040 và 2041-2045, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Khánh Hòa đặt mục tiêu làm sạch hơn 160.000ha đất nhiễm bom mìn. Ảnh: VGP

Ưu tiên rà phá tại các khu vực trọng điểm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và năng lực quản lý, tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

Tỉnh sẽ tổ chức điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ, trong đó ưu tiên những khu vực phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; các công trình quốc phòng, an ninh; khu kinh tế Vân Phong; các dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2; các khu tái định cư phục vụ dự án điện hạt nhân; cảng Cà Ná cùng các dự án giao thông trọng điểm, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tái định cư và công trình phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với công tác rà phá, Khánh Hòa sẽ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về bom mìn, vật nổ trên địa bàn theo hướng đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ, tác hại của bom mìn, vật nổ. Tỉnh đồng thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng.

Hơn 167.000ha đất ô nhiễm bom mìn

Theo báo cáo hiện trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam, tại Khánh Hòa có 59/64 xã, phường được xác định bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm 86,9%.

Tổng diện tích bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh được xác định là 167.168,13ha. Trong giai đoạn 2010-2025, lực lượng chức năng đã tổ chức rà phá được 6.188,23ha.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xử lý bom mìn, vật nổ sau khi phát hiện.

Khánh Hòa xác định hơn 167.000ha đất ô nhiễm bom mìn.

Hoạt động này góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời phục vụ triển khai các công trình quốc phòng và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, diện tích đất chưa được rà phá vẫn còn rất lớn. Tai nạn liên quan đến bom mìn, vật nổ trên địa bàn vẫn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ đối với tính mạng và đời sống người dân.

Việc tiếp tục triển khai rà phá bom mìn, vật nổ được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện nhằm từng bước giải phóng đất sạch, giảm thiểu tai nạn, tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.