Ngày 18/11, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai Dự án đường Vành đai 3, phấn đấu khởi công trong quý III/2027.

Một góc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt dự án. Đến quý II/2027, dự kiến phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và khởi công công trình vào quý III/2027. Dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2030.

Theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Khánh Hòa, đường Vành đai 3 có chiều dài 5,22km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối kết nối đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Nam Nha Trang.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng đường Vành đai 3, có tổng mức đầu tư 1.667,6 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 là giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, có tổng mức đầu tư hơn 572,7 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối khu vực và tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, công trình mở ra dư địa phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư và dịch vụ ở vùng ven trung tâm Nha Trang, góp phần giảm áp lực dân số, hạ tầng cho khu vực trung tâm.

Dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy hình thành các khu đô thị vệ tinh, trung tâm dịch vụ mới dọc tuyến, góp phần phân bố hợp lý dân cư, lao động và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.