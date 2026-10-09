Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang nâng chất lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó có 13,2 - 14,85 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% vào cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Cùng với tăng số lượng khách, Khánh Hòa hướng tới nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi, với thời gian lưu trú bình quân 4-5 ngày và mức chi tiêu bình quân tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Chất lượng trải nghiệm cũng được đặt vào nhóm mục tiêu quan trọng khi chỉ số hài lòng của du khách phấn đấu đạt trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030.

Ảnh minh họa. Ảnh: WanderOn

Để đạt được những mục tiêu này, Khánh Hòa xác định phát triển khách quốc tế phải có trọng tâm, trọng điểm, không chỉ duy trì những thị trường truyền thống mà còn chủ động tìm kiếm các thị trường có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh Khánh Hòa ưu tiên củng cố các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ, duy trì các đường bay hiện có, tăng chuyến bay thuê chuyến và từng bước khôi phục các đường bay từ Nga.

Từ năm 2028 đến 2030, thị trường mục tiêu được mở rộng sang Tây Âu, Australia, Ấn Độ, Trung Đông, Indonesia và Philippines. Khánh Hòa định hướng phát triển thêm các đường bay kết nối với Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines, đồng thời nghiên cứu đường bay thẳng thường lệ Sydney hoặc Melbourne - Cam Ranh, với tần suất 2 - 3 chuyến/tuần.

Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tổng số ghế quốc tế tăng tối thiểu 20% so với năm 2025 và tỷ lệ duy trì các đường bay mới đạt trên 80%.

Tỉnh định hướng nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi để du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch; tăng cường liên kết với các trung tâm trung chuyển quốc tế để thu hút khách từ các thị trường xa như Hoa Kỳ và châu Âu. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đổi mới theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tăng hiện diện trên các nền tảng OTA quốc tế và mạng xã hội tại từng thị trường; đồng thời phối hợp với các hãng hàng không quốc tế để quảng bá, mở rộng thị trường khách.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và thu hút khách quốc tế. Các sở, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể liên quan đến đầu tư, giao thông, môi trường, thương mại, nhân lực, y tế, an ninh trật tự và phát triển du lịch cộng đồng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao đẩy mạnh các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quảng bá và xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Khánh Hòa gắn với hình ảnh đặc trưng và bản sắc văn hóa địa phương. Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp cùng doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng sản phẩm, gói kích cầu phù hợp từng thị trường, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế.