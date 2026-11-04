Khánh Hòa đặt mục tiêu có ít nhất 3 bến cảng thí điểm cấp điện từ bờ vào năm 2030

4/18 bến cảng có điểm tự đánh giá đạt ngưỡng cảng xanh

Ngày 4/11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án Chuyển đổi và Phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa. Đề án này được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050. Phạm vi thực hiện gồm 6 khu bến: Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Cà Ná và Ninh Chữ.

Bốc dỡ hàng tại cảng Cam Ranh.

Đề án hướng đến việc sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm tài nguyên, giảm khí thải và hạn chế tác động đến môi trường trong quá trình đầu tư, xây dựng và khai thác cảng biển. Đây cũng là một trong những định hướng nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng hàng hải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững.

Qua đánh giá sơ bộ 18 bến cảng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có 4 bến đạt từ 3,5 điểm trở lên theo bộ tiêu chí cảng xanh. Trong đó, Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam đạt 4,394 điểm; Bến cảng xăng dầu K662 đạt 3,807 điểm; Bến cảng quốc tế Cam Ranh đạt 3,797 điểm và Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong đạt 3,523 điểm.

Theo thang đánh giá được áp dụng, điểm tối đa là 5 điểm, bến cảng đạt từ 3,5 điểm trở lên được xem là đáp ứng ngưỡng tiêu chí cảng xanh. Như vậy, mức điểm này tương đương 70% tổng điểm.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả tự chấm điểm sơ bộ để định hướng việc chuyển đổi. Các doanh nghiệp cảng còn phải hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chứng minh và thực hiện các bước đánh giá, công bố hoặc công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, 4 bến cảng nói trên chưa đồng nghĩa đã được công nhận chính thức là cảng xanh.

Điểm tự đánh giá bình quân của 18 bến cảng đạt 2,499/5 điểm, tương đương khoảng 50% thang điểm.

Từ kết quả này, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2027, toàn bộ bến cảng đang hoạt động phải hoàn thành việc tự đánh giá theo bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời xây dựng dữ liệu nền và xác định mức phát thải ban đầu. Ít nhất 4 bến cảng phấn đấu tự công bố kết quả tự đánh giá đạt tiêu chí cảng xanh theo quy định.

Đến năm 2030, 100% bến cảng đầu tư xây dựng mới phải đáp ứng tiêu chí cảng xanh. Những bến cảng hiện hữu chưa đạt cần xây dựng kế hoạch khắc phục các tiêu chí còn thiếu.

Thí điểm cấp điện bờ, định hướng chuyển đổi công năng cảng

Một trong những giải pháp đáng chú ý của Đề án là đầu tư thí điểm hệ thống cấp điện bờ cho tàu biển tại ít nhất 3 bến cảng đến năm 2030. Các vị trí được định hướng gồm Bến cảng Nha Trang sau khi chuyển đổi công năng, Bến cảng tổng hợp Cà Ná và Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong.

Một góc cảng Nam Vân Phong.

Hệ thống cấp điện bờ cho phép tàu sử dụng điện từ đất liền khi neo đậu, thay vì phải duy trì máy phát điện trên tàu. Giải pháp này góp phần giảm khí thải, tiếng ồn và mức tiêu thụ nhiên liệu trong thời gian tàu nằm tại cảng.

Bên cạnh đó, Đề án khuyến khích doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trên mái kho, bãi và nhà xưởng; thay thế dần thiết bị xếp dỡ, phương tiện nội bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng thiết bị chạy điện; sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện. Các cảng cũng được định hướng tăng cường kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, thu gom và xử lý nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

Đối với quy hoạch và tổ chức khai thác cảng, Đề án định hướng chuyển Bến cảng Nha Trang thành cảng hành khách quốc tế chuyên dụng theo hướng xanh; sắp xếp lại Bến cảng Đầm Môn phù hợp với quy hoạch khu bến Bắc Vân Phong; di dời, sắp xếp lại Bến phao xăng dầu Mũi Chụt ra khỏi khu vực trung tâm đô thị Nha Trang. Bến cảng Ninh Chữ được định hướng chuyển sang phục vụ du lịch, dịch vụ và hàng hóa địa phương.

Đối với các khu bến quy hoạch mới tại Bắc Vân Phong và Cà Ná, tiêu chí xanh sẽ được tính toán ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị đầu tư. Cách làm này nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung hạ tầng môi trường và năng lượng sau khi công trình đã đưa vào khai thác.

Đề án cũng đề cập việc phát triển dịch vụ logistics, hậu cần sau cảng và ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Đây là những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, tăng khả năng kết nối hàng hóa giữa cảng với các khu vực sản xuất, khu công nghiệp và thị trường.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Đề án. Các doanh nghiệp cảng biển là lực lượng trực tiếp triển khai việc tự đánh giá, xây dựng kế hoạch chuyển đổi và đầu tư các hạng mục xanh hóa.

Chính quyền tỉnh cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Nha Trang và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phối hợp thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển; tham gia hướng dẫn doanh nghiệp cảng lập hồ sơ, cung cấp thông tin, chuẩn hóa dữ liệu. Phối hợp triển khai cơ chế khuyến khích, ưu tiên các tàu biển và bến cảng đạt tiêu chí xanh theo thẩm quyền chuyên ngành.