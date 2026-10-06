Khánh Hòa đặt mục tiêu 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026

Ngày 6/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Một góc xã miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1 - 1,5%/năm.

Riêng năm 2026, Khánh Hòa phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu có thêm 24 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 37/37 xã; không còn xã đặc biệt khó khăn, cơ bản không còn thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS và miền núi.

Đến hết năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Theo kế hoạch, tỉnh không triển khai đánh giá Bộ tiêu chí xã NTM và quy định tiêu chí xã NTM hiện đại đối với các phường, đặc khu, các xã dự kiến phát triển lên phường và các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính đặc khu Vân Phong, với tổng cộng 11 xã.

Đối với vùng ĐBDTTS và miền núi, Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập và trình độ phát triển so với bình quân chung của tỉnh.

Tỉnh đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến hơn 4.545 tỷ đồng.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai theo tinh thần "rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm". Các đơn vị chuyên môn được phân công theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ từng địa bàn, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.