Khánh Hòa đặt máy khử rung tim tự động, nâng năng lực cấp cứu ngoại viện

25 máy AED phủ từ bãi biển đến miền núi

BSCKII. Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt 25 máy khử rung tim tự động (AED).

Máy AED thiết bị có khả năng phân tích nhịp tim, hướng dẫn sử dụng bằng giọng nói và chỉ định sốc điện khi cần, hỗ trợ cấp cứu người ngừng tim đột ngột do nhồi máu cơ tim, điện giật, đuối nước…

BSCKII. Lê Trần Anh Thi – Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tập huấn kỹ năng hồi sinh tim phổi và sử dụng máy AED ở trường THPT Hà Huy Tập.

Các máy được bố trí tại nhiều địa điểm đông người, từ bãi biển, danh thắng, khu nghỉ dưỡng đến trường học và trạm y tế. Riêng khu vực Nha Trang có 10 máy, đặt tại các bãi giữ xe số 2, số 5, trạm cứu hộ đường Trần Phú, Hòn Chồng, Nhà hát Đó, nhà hàng Four Seasons, Thùy Dương và Bảo tàng Hải dương học.

Tại Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), 5 máy được lắp ở Resort Vĩnh Hy, Phi Kite School, Công viên phường Ninh Chữ, Aniise Villa Resort và Tháp Pô Klong Garai.

Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tiếp tục triển khai lắp đặt máy khử rung tim tự động tại Trạm Y tế Xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa).

Mạng lưới này còn được mở rộng đến các trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Trỗi, Hà Huy Tập, iSchool Nha Trang, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và các trạm y tế tại Ninh Sơn, Bác Ái Đông, Khánh Phú, Khánh Sơn.

Việc phân bố máy tại các khu vực đông dân cư, du lịch và miền núi nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu, tăng cơ hội sống cho người gặp nạn.

Đào tạo người dân kỹ năng sơ cứu

Theo bác sĩ Lê Trần Anh Thi, máy AED chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng kịp thời, kết hợp với kỹ năng sơ cấp cứu. Vì vậy, tại các điểm lắp đặt thiết bị, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn cho người dân, nhân viên cứu hộ và người quản lý, tập trung vào nhận biết dấu hiệu ngừng tim, ép tim ngoài lồng ngực, hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy AED.

Máy khử rung tim đặt ở bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Khi phát hiện một người bất tỉnh, không thở bình thường, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, nhờ người lấy máy AED.

Khi có máy, bật thiết bị, làm theo hướng dẫn bằng giọng nói, dán điện cực lên ngực nạn nhân để máy phân tích nhịp tim. Trong quá trình phân tích và sốc điện, không để bất kỳ ai chạm vào người gặp nạn. Sau đó, tiếp tục CPR theo hướng dẫn cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận.

Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa - BS.CKII Lê Văn Khoa cho biết, thống kê hiện nay có khoảng 70% trường hợp ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện, trong đó 75% có tình trạng rung thất cần được can thiệp bằng máy khử rung. Do đó, việc trang bị AED tại nơi công cộng và đào tạo kỹ năng sơ cứu cho cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong cấp cứu ngoại viện.

Máy khử rung tim tự động được đặc tại khu vực miền núi Trạm Y tế xã Bác Ái.

Chẳng hạn, một du khách gặp sự cố tim mạch khi tắm biển, bất tỉnh và ngừng thở có thể được hỗ trợ kịp thời nếu tại hiện trường có máy AED và người biết sử dụng. Điều này giúp tăng cơ hội sống cho nạn nhân trước khi lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp đến.

Theo ông Khoa, thời gian tới, ngành y tế Khánh Hòa dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới AED đến các khu dân cư đông đúc, trường học, siêu thị khi có thêm nguồn tài trợ, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu cộng đồng và xây dựng môi trường du lịch an toàn.

Đáng chú ý, máy được thiết kế để người không có chuyên môn y tế vẫn có thể sử dụng theo hướng dẫn. Vì vậy, việc đưa AED đến những nơi đông người được xem là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu.