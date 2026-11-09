Khánh Hòa đặt lộ trình phát triển hệ thống cảng biển xanh đến năm 2030

Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu hình thành nhóm bến cảng thí điểm đạt tiêu chí cảng xanh.

Theo Đề án, phạm vi nghiên cứu gồm 6 khu bến thuộc cụm cảng biển Khánh Hòa sau hợp nhất, gồm: Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Cà Ná và Ninh Chữ. Trong đó, các bến cảng hiện hữu được định hướng chuyển đổi, xanh hóa phù hợp với điều kiện thực tế; các bến cảng quy hoạch mới phải tích hợp tiêu chí xanh ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Đề án hướng tới triển khai mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện địa phương, thúc đẩy sử dụng công nghệ sạch, công nghệ các-bon thấp và thân thiện với môi trường trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, khai thác cảng biển. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững kinh tế biển.

Khung tiêu chí cảng xanh được áp dụng theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2022/CHHVN, gồm 3 nhóm tiêu chí chính: Cam kết và sẵn sàng; Hành động và thực hiện; Hiệu lực và hiệu quả. Thang điểm đánh giá tối đa là 5 điểm, trong đó ngưỡng đạt tiêu chí cảng xanh là 3,5 điểm, tương đương 70% tổng điểm.

Về lộ trình, đến năm 2027, Khánh Hòa phấn đấu 100% bến cảng đang hoạt động hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền, tự đánh giá theo bộ tiêu chí cảng xanh và thiết lập đường phát thải cơ sở.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu hình thành nhóm bến cảng thí điểm đạt tiêu chí cảng xanh; 100% bến cảng đầu tư xây dựng mới đáp ứng tiêu chí này. Đối với các bến cảng hiện hữu chưa đạt, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch khắc phục theo từng nhóm tiêu chí. Ít nhất 3 bến cảng sẽ được đầu tư thí điểm hệ thống cấp điện từ bờ cho tàu biển, góp phần giảm việc sử dụng động cơ và thiết bị phát điện trên tàu trong thời gian neo đậu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Đề án xác định 6 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung vào nâng cao nhận thức và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai cảng xanh; khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, an toàn và năng lượng; sử dụng năng lượng xanh; bảo vệ môi trường; chuyển đổi số và phát triển cảng thông minh; chuyển đổi công năng một số khu bến phù hợp với quy hoạch.

Trong lĩnh vực năng lượng, các doanh nghiệp cảng được khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại kho, bãi, nhà xưởng; sử dụng điện từ nguồn năng lượng tái tạo; từng bước điện hóa thiết bị xếp dỡ và phương tiện nội bộ. Đồng thời, nghiên cứu triển khai hệ thống cấp điện bờ cho tàu biển tại các bến cảng trọng điểm, tăng cường sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng như hệ thống chiếu sáng LED, biến tần và thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ.

Công tác bảo vệ môi trường tập trung vào kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn; quản lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất và khí hóa lỏng. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích sử dụng tài nguyên hiệu quả, tái sử dụng, tái chế vật liệu và giảm thiểu nhựa dùng một lần trong hoạt động cảng.

Một nội dung đáng chú ý khác là thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển cảng thông minh thông qua triển khai cảng điện tử, cổng tự động, chứng từ và lệnh giao hàng điện tử, thanh toán trực tuyến. Tỉnh định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu cảng xanh trên nền tảng số dùng chung, bảo đảm kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp cảng biển.

Đề án cũng định hướng chuyển đổi công năng một số khu bến. Cụ thể, Bến cảng Nha Trang được định hướng chuyển thành cảng hành khách quốc tế chuyên dụng theo hướng xanh; sắp xếp lại Bến cảng Đầm Môn theo quy hoạch khu bến Bắc Vân Phong; di dời, sắp xếp lại Bến phao xăng dầu Mũi Chụt khỏi khu trung tâm đô thị Nha Trang; chuyển Bến cảng Ninh Chữ sang phục vụ du lịch, dịch vụ và hàng hóa địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát và đánh giá quá trình triển khai Đề án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cảng vụ hàng hải và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và nguồn lực.

Các doanh nghiệp cảng biển là chủ thể trực tiếp thực hiện lộ trình chuyển đổi, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, khắc phục các tiêu chí chưa đạt và bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng xanh.

Thông qua Đề án, Khánh Hòa hướng tới chuyển đổi hệ thống cảng biển theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động hàng hải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.