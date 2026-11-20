Từ những lớp học nghề gắn với thực hành đến sự đồng hành của doanh nghiệp trong tuyển dụng, đào tạo nghề đang từng bước mở ra hướng đi mới cho thanh niên dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

Khánh Hòa hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 266.000 người, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh; có 28 xã, phường và 223 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 5.169 hộ nghèo, chiếm 0,92% tổng số hộ dân; trong đó có 3.095 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 5,72% tổng số hộ dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân của đồng bào đạt khoảng 34 triệu đồng/người/năm.

Trước yêu cầu nâng cao đời sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được Khánh Hòa xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, hoạt động này còn giúp thanh niên dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động, tìm kiếm việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.

Là cơ sở đào tạo nghề dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa có vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng việc làm cho học sinh.

Những năm qua, nhà trường chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng thời lượng thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, giúp học sinh có thêm kiến thức, tay nghề và cơ hội lập nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Năm học 2026 - 2027, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa (phân hiệu nội trú Khánh Vĩnh) duy trì 13 lớp trung cấp với 339 học sinh và 7 lớp văn hóa với 320 học viên. Các ngành nghề đào tạo gồm: May thời trang, điện công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, công nghệ thông tin...

Đây là những ngành nghề được nhà trường lựa chọn trên cơ sở nhu cầu nhân lực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến cung ứng nguồn lao động phù hợp cho thị trường.

Là cơ sở đào tạo nghề dành cho con em đồng bào DTTS, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa có vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng việc làm cho học sinh

Tại các lớp học nghề, học sinh được kết hợp giữa học lý thuyết và thực hành, từng bước làm quen với công việc thực tế. Với nhiều em, mỗi giờ học không chỉ giúp tích lũy kiến thức, rèn luyện tay nghề mà còn là hành trang để tự tin tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp ngành xây dựng, em Hà Diêu, người dân tộc T’rin ở xã Khánh Vĩnh, cho biết, sau thời gian học tập và thực hành tại trường, em đã được trang bị những kiến thức cơ bản cùng kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Từ chỗ chưa có nhiều hiểu biết về nghề, đến nay em đã tự tin hơn, sẵn sàng tham gia làm việc tại các công trình.

Theo Hà Diêu, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp xây dựng ở khu vực Nha Trang khá lớn, mức thu nhập tương đối tốt. Đây là cơ hội để em tìm kiếm công việc ổn định, có thu nhập phụ giúp gia đình và từng bước xây dựng tương lai.

Thầy Kiều Xuân Khiêm - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa cho biết, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nhà trường chú trọng triển khai mô hình liên kết “3 nhà” gồm Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp. Trong đó, việc kết nối với doanh nghiệp được thực hiện ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập đến hỗ trợ học sinh tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhờ vậy, học sinh có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế, từng bước đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. Đến nay, tỉ lệ học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%, với thu nhập tương đối ổn định.

Thực tế cho thấy, đào tạo nghề chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu tuyển dụng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Vì vậy, bên cạnh đa dạng hóa ngành nghề, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, chú trọng thực hành và hỗ trợ đầu ra cho người học có ý nghĩa quan trọng.

Qua đó, thanh niên dân tộc thiểu số có thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, phát huy khả năng lao động và cải thiện thu nhập cho gia đình.

Các ngành nghề đào tạo như may thời trang, điện công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, công nghệ thông tin... đang mở ra cơ hội việc làm cho nhiều thanh niên đồng bào DTTS

Theo định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu đào tạo nghề cho 16.500 lao động nông thôn, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 70%. Cùng với mở rộng quy mô, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện từng địa bàn và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đây là cơ sở để người lao động, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có thêm cơ hội học nghề, tìm việc làm, chuyển đổi sinh kế và nâng cao thu nhập.

Từ những lớp học nghề gắn với thực hành đến sự đồng hành của doanh nghiệp trong tuyển dụng, đào tạo nghề đang từng bước mở ra hướng đi mới cho thanh niên dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa.

Khi được trang bị nghề nghiệp phù hợp và có cơ hội việc làm ổn định, người lao động không chỉ cải thiện đời sống gia đình mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.