Ngày 26/11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhóm IV tại thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng nhằm cung cấp vật liệu phục vụ thi công dự án tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa.

Khu vực thi công dự án đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa. (Ảnh: Bá Duy).

Theo đó, khu vực được phê duyệt có diện tích hơn 3ha. Khoáng sản khai thác tại khu vực này chỉ được sử dụng phục vụ thi công dự án tuyến đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa. Tổng khối lượng được cấp phép khai thác không được vượt quá nhu cầu sử dụng của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác định.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Công thương chủ trì việc lựa chọn tổ chức, cá nhân và chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khối lượng được phép khai thác, bảo đảm phù hợp tiến độ thi công và nhu cầu thực tế của dự án.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản; bảo đảm tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới biển, đất đai và môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư, tổ chức được giao khai thác thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai có liên quan theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nhu cầu vật liệu, vị trí và khối lượng đề xuất khai thác. Đơn vị này chỉ được tổ chức khai thác sau khi có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, quản lý toàn bộ khoáng sản khai thác, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, không để vận chuyển, tiêu thụ ra ngoài dự án.

Chính quyền xã Vạn Hưng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kiểm tra hiện trạng và hoạt động tại khu vực được phê duyệt.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu, việc phê duyệt khu vực không đấu giá không thay thế giấy phép khai thác khoáng sản và các điều kiện sử dụng đất theo quy định, tổ chức, cá nhân chỉ được khai thác khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

Dự án tuyến đường ven biển Vạn Ninh đi Ninh Hòa có chiều dài 20,5km, rộng 30m, với tổng mức đầu tư 2.031 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách Trung ương 600 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027. Dự án đi qua 4 xã, phường, gồm: Xã Vạn Ninh dài 2,56km, xã Vạn Hưng dài 10,14km, xã Bắc Ninh Hòa dài 4,12km và phường Đông Ninh Hòa dài 3,65km.