Khánh Hòa: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 làm việc phiên đầu tiên

Đại hội thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư Tăng Ni trên địa bàn tỉnh và Phật tử.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự phiên thứ nhất đại hội

Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, có sự hiện diện của ông Phạm Duy Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa; cùng quý lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa.

Ban Kiểm soát Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, các nghi thức hành chính, Đại đức Thích Thiện Ngộ, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đại diện Ban Kiểm soát Đại hội đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu về số lượng, thành phần đại biểu tham dự. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội quy, chương trình làm việc; cung thỉnh Ban Chứng minh, công cử Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng ban Tổ chức cho biết: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong niềm hoan hỷ, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà sau khi sáp nhập. Đại hội càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào dịp GHPGVN kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026).

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc

"Khánh Hòa là vùng đất địa linh nhân kiệt ở Nam Trung bộ, có truyền thống Phật giáo lâu đời, đồng thời cũng có truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc qua nhiều thời kỳ, với nhiều bậc cao Tăng, danh Tăng hoằng pháp, đóng góp lớn cho Phật giáo Việt Nam. Nơi khơi xa, đặc khu Trường Sa hàng ngày vẫn âm vang tiếng chuông chùa, giữ hồn dân tộc nơi biển Đông, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước của quần chúng nhân dân. Với những nền tảng đó, Phật giáo tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh truyền thống, duy trì tốt đẹp giáo dục, kế thừa, bảo tồn các di tích Phật giáo trên địa bàn, trong tinh thần 'hộ quốc an dân'. Đại hội lần này sẽ phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao để tiếp tục xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh.", Hòa thượng Thích Hạnh Thể nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Nguyên Đăng thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới

Tại phiên làm việc đầu tiên của đại hội, đại biểu được theo dõi báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027 và lắng nghe dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tọa Thích Nguyên Đăng, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa trình bày.

Theo đó, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa có địa bàn rộng với đặc điểm đa hệ phái, tạo nên bức tranh sinh hoạt Phật giáo phong phú, đa dạng nhưng thống nhất trong lòng GHPGVN. Hiện tại, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa quản lý 558 tự viện, 1.454 Tăng Ni (953 Tăng và 501 Ni) và hơn khoảng 1.400.000 tín đồ Phật tử. Trong nhiệm kỳ qua (2022-2027), Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các công tác từ thiện với tổng kinh phí hơn 187 tỷ đồng.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu trong phần thảo luận

Định hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa xác định ngoài sự nỗ lực của chính mình, mong sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Hội đồng Trị sự, của các cấp lãnh đạo và cơ quan, ban, ngành sở tại; sự đồng hành của Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử các tự viện trong tỉnh, để Ban Trị sự hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Đạo pháp và Dân tộc trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể tiêu biểu

Dịp này, Trung ương GHPGVN đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 13 tập thể và 43 cá nhân; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng công đức đến 39 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự của tỉnh nhà thời gian qua.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm

Trước toàn thể đại hội, Hòa thượng Thích Hạnh Thể thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm.

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Thượng tọa Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Thư ký Tiểu ban Nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết và thông qua đề án nhân sự với sự tán thành của toàn thể đại biểu hiện diện.

Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Thư ký Tiểu ban Nhân sự trình đề án nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng tại phiên làm việc chiều nay, các đại biểu được lắng nghe các tham luận từ Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Phân ban Ni giới định hướng tầm nhìn phát triển cho Phật giáo tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai, 15-10 tại hội trường Đảng ủy Nha Trang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết và thông qua đề án nhân sự

Cuối buổi làm việc, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thay mặt Ban Tổ chức tri ân sự hiện diện chứng minh của chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội. Đồng thời, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội cũng phát biểu tiếp nhận ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu và đúc kết phiên đầu tiên của đại hội.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu đúc kết phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa

Phóng viên Báo Giác Ngộ phụ trách địa phương sẽ ghi nhận và cập nhật thông tin Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đến bạn đọc quan tâm.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên làm việc đầu tiên:

Đại biểu tham dự phiên đầu tiên của đại hội

Thượng tọa Thích Thông Huệ trình bày tham luận

Thượng tọa Thích Nhật Hiếu trình bày tham luận

Ni sư Thích nữ Chơn Toàn trình bày tham luận

Thượng tọa Thích Quảng Tiến công bố quyết định khen thưởng của Trung ương Giáo hội

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân tiêu biểu

Các cá nhân có đóng góp cho Phật sự tỉnh nhà nhận Bằng tuyên dương công đức

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng công đức các cá nhân có nhiều đóng góp Phật sự

Đại biểu nghe báo cáo tham luận

Chủ tọa đoàn phiên thứ nhất

Đại biểu tập trung nghiên cứu văn kiện...

...và đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương thông qua quy trình công tác nhân sự và phương thức hiệp thương tân Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa

Chư Ni tham dự

Phật tử tiêu biểu tại địa phương tham dự đại hội