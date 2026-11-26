Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tham gia buổi tiếp xúc có bà Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và ông Bùi Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri xã Bác Ái Tây cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề gắn với đời sống và sản xuất như: giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân; đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất; thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với cựu chiến binh, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường qua đập tràn và mở rộng Tỉnh lộ 707 nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và hướng đến phát triển du lịch địa phương.

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cử tri, bà Đàng Thị Mỹ Hương đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhu cầu đất ở, đất sản xuất và hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa cũng bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại đây, lãnh đạo địa phương và các ĐBQH đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.