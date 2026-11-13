Khánh Hòa đa dạng hóa thị trường, nâng tầm chất lượng để du lịch bứt phá

Giữ chân khách quen, chủ động khai thác thị trường mới

Trong định hướng phát triển du lịch, quan điểm xuyên suốt của tỉnh Khánh Hòa là tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng các thị trường trọng điểm, truyền thống, như: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan... Đồng thời, ngành du lịch chủ động đa dạng hóa nguồn khách, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, ưu tiên nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Việc phát triển thị trường luôn được gắn kết chặt chẽ với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu điểm đến vững chắc.

Trong quý IV/2026, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến tổ chức nhiều sự kiện nhằm kích cầu thị trường khách quốc tế. Ảnh: Thanh Mai

Chia sẻ thêm về định hướng này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh: việc phát triển thị trường trọng điểm phải gắn liền với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng kết nối hàng không, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Lộ trình phát triển được phân kỳ cụ thể: giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung khai thác nhóm thị trường ưu tiên gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ; giai đoạn 2028 - 2030 sẽ mở rộng sang các thị trường giàu tiềm năng như ASEAN, Tây Âu, Australia, Ấn Độ và Trung Đông.

Đối với từng khu vực, các giải pháp tiếp cận đều được thiết kế chuyên biệt, từ việc thu hút khách tự túc, khách gia đình chi tiêu cao từ Trung Quốc, duy trì sự ổn định từ thị trường Hàn Quốc, cho đến việc đẩy mạnh phân khúc nghỉ dưỡng biển dài ngày của khách Nga, Kazakhstan và phân khúc cao cấp của Nhật Bản, Malaysia, Hoa Kỳ.

Phát triển mạng lưới đường bay trực tiếp

Hiện thực hóa mục tiêu mở rộng thị trường khách quốc tế, việc duy trì và phát triển mạng lưới đường bay được xác định là nhiệm vụ có tính quyết định. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 so với năm 2025 là sẽ có thêm ít nhất 3 quốc gia, vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ trực tiếp đến sân bay quốc tế Cam Ranh; tổng số ghế cung ứng quốc tế tăng tối thiểu 20%; trên 80% đường bay mới được duy trì sau năm khai thác đầu tiên và đẩy mạnh quảng bá cùng tối thiểu 5 hãng hàng không quốc tế.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh củng cố các đường bay hiện có tới Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Singapore; đồng thời mở rộng kết nối tới Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan). Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh nghiên cứu mở thêm các điểm đến mới tại Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, tiếp cận thị trường Indonesia, Philippines; đồng thời thúc đẩy mở đường bay thẳng thường lệ 2 - 3 chuyến/tuần nối Sydney, Melbourne (Australia) với Cam Ranh.

Du khách quốc tế ghé thăm Làng nghề Trường Sơn, phường Nha Trang. Ảnh: Thanh Mai

Bên cạnh các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến (charter) nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng theo mùa của khách Nga, các nước CIS, tỉnh Khánh Hòa còn tận dụng các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế đối với thị trường xa. Tỉnh tích cực hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà khai thác sân bay xây dựng chương trình kích cầu, các gói sản phẩm hàng không - du lịch gắn với từng đường bay. Ngoài ra, nguồn khách nối chuyến từ các cửa ngõ trong nước, khách du lịch tàu biển và khách đi bằng đường bộ cũng được chú trọng khai thác triệt để.

Đa dạng hóa sản phẩm chuyên biệt và bứt phá về doanh thu

Điểm nhấn mang tính đột phá của kế hoạch là khuyến khích doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chuyên biệt phù hợp với thị hiếu từng thị trường. Khách Trung Quốc hướng tới nghỉ dưỡng biển, mua sắm, kinh tế ban đêm và du lịch gia đình. Khách Hàn Quốc tập trung vào golf, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp, MICE và ẩm thực đa thế hệ. Đối với khách Malaysia và Trung Đông, tỉnh chú trọng hình thành hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn Halal gồm nhà hàng, khách sạn, phòng cầu nguyện. Trong khi đó, thị trường Ấn Độ được đẩy mạnh khai thác du lịch MICE, du lịch cưới và nghỉ dưỡng cao cấp.

Cùng với việc phát triển các tour tuyến gắn với làng nghề yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, Raglai và ẩm thực địa phương, tỉnh cũng giao Sở Công Thương nghiên cứu hình thành trung tâm thương mại, phố đi bộ, chợ đêm du lịch tại phường Nha Trang và phường Phan Rang. Công tác xúc tiến, quảng bá được đổi mới mạnh mẽ nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và nền tảng số.

Những nỗ lực đổi mới toàn diện đó đã mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng. Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng gần 51% so với cùng kỳ; trong đó có hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 67%.

Từ đà tăng trưởng này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đến năm 2030, tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD; ngành dịch vụ - du lịch đóng góp 20% GRDP; thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày/khách và mức chi tiêu bình quân tăng từ 1,5 đến 2 lần so với năm 2025. Qua đó, Khánh Hòa đang từng bước khẳng định vững chắc vị thế trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế hàng đầu khu vực.