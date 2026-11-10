Khánh Hòa: Cứu hộ một tàu cá bị sóng gió đánh chìm

Thông tin từ Đồn Biên phòng Ninh Hải thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa ngày 10/11 cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đã kịp thời hỗ trợ ngư dân địa phương cứu hộ một tàu cá bị sóng đánh chìm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ninh Hải cùng người dân địa phương cứu hộ tàu cá bị sóng gió đánh chìm.

Sự cố tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày, do diễn biến thời tiết có mưa trên diện rộng kèm theo những cơn gió giật mạnh cùng với những đợt sóng lớn xô bờ dữ dội đã đánh chìm tàu cá mang số hiệu KH-10741 TS của ông Nguyễn Văn Tú – ngư dân ở tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa đang neo đậu ở khu vực bờ kè Hòn Khói.

Video ghi lại hình ảnh bộ đội biên phòng cùng người dân địa phương cứu hộ tàu cá bị sóng gió đánh chìm.

Trước tình huống nguy cấp đó, Đồn biên phòng Ninh Hải đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại chỗ ở phường Đông Ninh Hòa và người dân địa phương khẩn trương triển khai phương án cứu nạn - cứu hộ.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực tiếp cận trục vớt, kéo đẩy với sự trợ giúp của một xe cơ giới chuyên dụng, tàu cá KH-10741 TS đã được đưa lên bãi cát để chủ tàu kiểm tra, khắc phục sửa chữa.