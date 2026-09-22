Khánh Hòa: Cử tri xã Phước Hậu kiến nghị sớm sửa chữa đường giao thông xuống cấp, sạt lở

Tổ đại biểu số 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phước Hậu

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hậu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, ban quản lý các thôn cùng đông đảo cử tri địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, đồng thời thông tin khái quát về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh và các vấn đề dư luận quan tâm.

Trên tinh thần dân chủ và thẳng thắn, cử tri xã Phước Hậu đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh như: Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai, giao thông, bảo vệ môi trường và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phản ánh về hạ tầng giao thông nông thôn, cử tri Ngô Đức Hiệp (thôn Ninh Quý 3) bày tỏ lo ngại trước tình trạng sạt lở một đoạn đường trên địa bàn thôn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và mong muốn chính quyền các cấp sớm có phương án khắc phục.

Cùng chung sự lo lắng về hạ tầng xuống cấp, cử tri Phạm Trung (thôn Trường Sanh) phản ánh tuyến đường bê tông dẫn ra nghĩa trang của thôn hiện đã hư hỏng nặng, đề xuất các cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa kịp thời.

Sau khi nghe ý kiến của nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh và ông Đàng Năng Tom - Chủ tịch UBND xã Phước Hậu đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu số 15 ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Nhật, Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị

Ông Đàng Năng Tom, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu, trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm

Một đoạn đường tỉnh lộ 708 chạy qua xã Phước Hậu xuống cấp

Hoạt động tiếp xúc cử tri là dịp quan trọng giúp các đại biểu dân cử nắm bắt thực tiễn cơ sở, kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và củng cố mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri địa phương.