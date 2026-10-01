Khánh Hòa: Cử tri xã Diên Khánh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc quy hoạch giao thông

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội nghị có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo và cử tri các xã Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ và Suối Hiệp.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố Phan Bội Châu 2, xã Diên Khánh, đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, làm rõ việc thực hiện quy hoạch một số tuyến đường trên địa bàn, trong đó có đường Lý Thường Kiệt và đường Võ Thị Sáu.

Cử tri Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố Phan Bội Châu 2, xã Diên Khánh kiến nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Tuyến đường Lý Thường Kiệt đã được quy hoạch từ nhiều năm nhưng đến nay chưa được triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi và điều kiện phát triển của người dân trong khu vực. Còn tại Khu đô thị Nam Sông Cái, một số tuyến đường theo quy hoạch, trong đó có đường Võ Thị Sáu, cũng nằm đắp chiếu và chưa được triển khai thông tuyến gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân chung quanh”, cử tri Sơn ý kiến.

Về lĩnh vực giáo dục, cử tri Nguyễn Hồng Tuyết, thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, phản ánh tình trạng nhiều học sinh thiếu sách giáo khoa sau gần một tháng bước vào năm học mới, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trong quá trình dạy và học.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Khánh trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh (VŨ TÂN)

Trao đổi với cử tri, đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Khánh, cho biết tuyến đường Lý Thường Kiệt đã được quy hoạch từ nhiều năm nhằm kết nối hạ tầng, phục vụ quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, do quy hoạch kéo dài nhưng chưa được triển khai, địa phương ghi nhận những ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Diên Khánh sẽ rà soát toàn bộ khu vực, đánh giá sự phù hợp của quy hoạch tuyến đường Lý Thường Kiệt và đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý, từng bước tháo gỡ các vướng mắc, hạn chế ảnh hưởng của quy hoạch kéo dài đối với người dân. Còn đối với Khu đô thị Nam Sông Cái, dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Hiện nay, trên địa bàn xã còn khoảng 40 trường hợp chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án hoàn thành.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Diên Khánh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, một số kiến nghị cần thời gian để các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh và xem xét, giải quyết nên chưa thể trả lời ngay tại hội nghị. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, trả lời bằng văn bản và thông tin đến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri tiếp theo.

VŨ TÂN