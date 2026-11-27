Tham dự buổi tiếp xúc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước; Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, nhất là các nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, cử tri khu vực Vạn Ninh bày tỏ sự phấn khởi trước việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, kỳ vọng đây sẽ là động lực mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cùng với những kỳ vọng đó, cử tri mong muốn trong quá trình thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, các cơ quan chức năng nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc cấp đổi giấy tờ nếu có phát sinh. Quá trình phát triển kinh tế cần gắn với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; đồng thời quan tâm giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

Cử tri khu vực Vạn Ninh phát biểu ý kiến, kiến nghị tại cuộc tiếp xúc.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là tại các nút giao nhỏ hẹp, chưa được bố trí đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp và làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành thông tin thêm đến cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay; phân tích một số điểm mới trong các luật được Quốc hội sửa đổi, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ các xã khu vực Vạn Ninh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.