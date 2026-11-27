Cử tri khu vực Ninh Hòa kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở UBND phường Ninh Hòa với sự tham dự của cử tri các xã, phường: Ninh Hòa, Hòa Trí, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa và Tân Định (tỉnh Khánh Hòa). Tham gia buổi tiếp xúc còn có các ĐBQH tỉnh: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam. Cùng dự có ông Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, nhất là những nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực tại cơ sở như: quan tâm đến chế độ bảo hiểm xã hội và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, tiếp tục mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 26 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, sớm xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, tránh để hoang, gây lãng phí, khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai tại một số nơi làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, thông tin tới cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay, cùng những điểm mới trong các luật được sửa đổi, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Ghi nhận các ý kiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tăng cường hỗ trợ các xã, phường khu vực Ninh Hòa giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.