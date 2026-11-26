Tham dự buổi tiếp xúc có: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Đàng Thị Mỹ Hương; Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng Vũ Đại Dương; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bùi Mạnh Cường.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Bác Ái Tây đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống và sản xuất của người dân. Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất; đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất; thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với cựu chiến binh, người có công với cách mạng.

Cử tri xã Bác Ái Tây phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường qua đập tràn và mở rộng tỉnh lộ 707, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân, từng bước khai thác tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động rà soát, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến đất ở, đất sản xuất và hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đàng Thị Mỹ Hương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương và các ĐBQH đã trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.