Khánh Hòa: Công tác đối ngoại gắn với thu hút đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thông tin những nội dung cốt lõi, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19.5.2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; đồng thời cập nhật những định hướng lớn của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Các đại biểu cũng được cập nhật tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phân tích, dự báo những xu hướng lớn, thời cơ và thách thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên trong triển khai chủ trương đối ngoại của Trung ương, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đồng thời quán triệt Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 28.8.2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt chủ động nắm tình hình, nâng cao năng lực dự báo, nhận diện đúng thời cơ, thách thức để có tư duy phát triển phù hợp và hành động kịp thời, hiệu quả.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong giai đoạn phát triển mới, Khánh Hòa xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và công tác ngoại vụ được gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tỉnh Khánh Hòa hướng đến việc tạo thêm đối tác, dự án, thị trường, công nghệ, tri thức và cơ hội phát triển; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu Khánh Hòa như một điểm đến đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế.