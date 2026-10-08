Khánh Hòa: Công bố quyết định Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự, trực tiếp chỉ đạo Đại hội tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương.

Về phía Phật giáo tỉnh Khánh Hòa có Hòa thượng Thích Trừng Thi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Chư tôn đức tham dự

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Quảng Tiến đã công bố Quyết định số 247/QĐ-HĐTS ngày 1-10-2026 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa để đại hội suy cử đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã trao quyết định đến Hòa thượng Thích Huệ Thông trước sự hiện diện của chư tôn đức.

Tiếp đó, chư tôn đức tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và các công tác chuẩn bị đại hội. Thượng tọa Thích Thiện Phước trình bày sơ lược tình hình chuẩn bị, báo cáo tiến độ triển khai các nội dung phục vụ đại hội; Thượng tọa Thích Huệ Pháp trình bày công tác thiết trí và truyền thông, nhằm bảo đảm không gian tổ chức trang nghiêm, đồng thời chuyển tải kịp thời thông tin về đại hội đến Tăng Ni, Phật tử,…

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Giáo hội đối với GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, góp phần kiện toàn nhân sự và thúc đẩy công tác chuẩn bị, hướng đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết thúc buổi làm việc, Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ lòng tri ân chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội đã tin tưởng công cử Hòa thượng tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Hòa thượng mong muốn chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh cùng chung tâm nguyện, đoàn kết, hòa hợp và đồng lòng gánh vác Phật sự; phối hợp chuẩn bị chu đáo để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh diễn ra trang nghiêm, thành công, tạo nền tảng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ mới.