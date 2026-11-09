Khánh Hòa công bố quyết định công nhận Ninh Phước là đô thị loại III

Chiều 9-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III. Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Dự lễ công bố có lãnh đạo các sở, ban, ngành và Nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Đồng chí Lê Huyền trao quyết định công nhận Ninh Phước là đô thị loại III cho lãnh đạo xã.

Đồng chí Lê Huyền tặng hoa chúc mừng nhân dịp Ninh Phước là đô thị loại III.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng công bố Quyết định số 3775, ngày 27-10-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận đô thị Ninh Phước thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III. Phạm vi công nhận là toàn bộ địa giới hành chính xã Ninh Phước, với diện tích tự nhiên 65,357km², dân số năm 2025 là 71.039 người.

Ông Chu Văn An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận Ninh Phước là đô thị loại III.

Theo báo cáo, xã Ninh Phước được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sắp xếp thị trấn Phước Dân và các xã Phước Thuận, Phước Hải. Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa tại khu vực Phước Dân diễn ra khá nhanh, từng bước mở rộng đến các khu vực lân cận. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, tạo nền tảng để công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III.

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Qua đánh giá theo quy định về phân loại đô thị, Ninh Phước đạt 81,95/100 điểm đối với các tiêu chí toàn đô thị; kết quả đánh giá trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính đạt 78,53/100 điểm. Cả hai kết quả đều cao hơn mức tối thiểu 75 điểm theo quy định và không có tiêu chí nào dưới điểm tối thiểu. Việc công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển hệ thống đô thị phía nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, chuẩn bị điều kiện phấn đấu thành lập phường Ninh Phước trong năm 2027, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Phước; ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị. Đồng chí nhấn mạnh, việc được công nhận đô thị loại III không phải là đích đến mà là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, kiến trúc và cảnh quan; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cây xanh và không gian công cộng; khắc phục các tiêu chuẩn đô thị còn hạn chế.

Đồng chí Lê Huyền đặc biệt lưu ý, quá trình phát triển đô thị phải gắn với gìn giữ không gian làng truyền thống, các di tích và cảnh quan văn hóa dân tộc Chăm. Trong đó, cần triển khai hiệu quả kế hoạch bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm; quan tâm tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng gắn với tuyến Bàu Trúc - Mỹ Nghiệp, để di sản trở thành nguồn lực phát triển, tạo sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, địa phương cần phát huy lợi thế về nông nghiệp đặc thù, công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch văn hóa; chăm lo đời sống Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện; đồng thời đề nghị các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ Ninh Phước hoàn thiện hạ tầng, phát huy tiềm năng và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước phát biểu tại lễ công bố.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước Quảng Thúc Đoan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành để Ninh Phước được công nhận là đô thị loại III. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương qua nhiều thời kỳ. Thời gian tới, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị; ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, cây xanh công cộng, chỉnh trang các tuyến phố chính; phát triển hạ tầng xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, gắn với phát triển du lịch, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.