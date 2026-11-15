Khánh Hòa công bố công khai Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Thông báo số 925 về việc công bố công khai Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Việc công bố nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận, tra cứu thông tin, đồng thời tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Một góc phường Nha Trang.

Theo thông báo, Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007 ngày 20-10-2026. Quy hoạch có phạm vi lập quy hoạch với diện tích tự nhiên khoảng 8.706,75km² và phần dự kiến lấn biển khoảng 6.247ha thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 2,7 - 2,8 triệu người; năm 2040 khoảng 3,7 - 3,8 triệu người và năm 2050 khoảng 5 - 5,1 triệu người, bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi.

Nội dung công bố công khai gồm: Quyết định số 757 ngày 28-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Quyết định số 2007 phê duyệt quy hoạch; các bản vẽ, thuyết minh quy hoạch và quy định quản lý theo quy hoạch được duyệt. Những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật Nhà nước không thuộc phạm vi công bố và được quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu đăng tải toàn văn quyết định phê duyệt và hồ sơ quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ https://khanhhoa.gov.vn. Đồng thời, thông tin quy hoạch được đăng tải thường xuyên, liên tục trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch và cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị, nông thôn. Hồ sơ quy hoạch cũng được số hóa, công bố trên Cổng thông tin quy hoạch của Bộ Xây dựng theo quy định.

Bên cạnh việc công khai trên các nền tảng điện tử, thông tin quy hoạch còn được phổ biến thông qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn quản lý.

Việc công bố quy hoạch được thực hiện kể từ ngày ban hành thông báo; các bản vẽ và hồ sơ quy hoạch được duy trì công khai thường xuyên, liên tục. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, tra cứu hoặc đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch có thể liên hệ Sở Xây dựng và UBND các xã, phường trong giờ hành chính các ngày làm việc để được hướng dẫn, giải đáp.

UBND tỉnh nhấn mạnh, Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là cơ sở xác định mục tiêu, định hướng phát triển tổng thể dài hạn, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho toàn đô thị. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, tham gia giám sát việc thực hiện và kịp thời phản ánh những nội dung liên quan đến UBND tỉnh.