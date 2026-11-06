Khánh Hòa công bố Cam Lâm là đô thị loại III

Chiều 6-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận đô thị Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, Nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Theo báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, phát triển đô thị Cam Lâm của UBND xã, từ vị thế một vùng nông nghiệp ven biển, Cam Lâm đã từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phát triển không gian đô thị đồng bộ gắn với các trục giao thông đối ngoại huyết mạch như: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; cao tốc Bắc - Nam; Quốc lộ 1; đường sắt Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà trao quyết định công nhận cho lãnh đạo xã Cam Lâm.

Xã Cam Lâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ thị trấn Cam Đức, các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và một phần diện tích, dân số các xã lân cận. Hiện nay, diện tích tự nhiên của xã khoảng 167,27 km², quy mô dân số đạt gần 95.740 người. Việc đạt tiêu chuẩn đô thị loại III là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sinh thái Bãi Dài, đầm Thủy Triều và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu chỉ đạo.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg. Xã tập trung huy động các nguồn lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng xã hội, nâng cao tỷ lệ xử lý nước thải và mảng xanh công cộng. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, logistics và công nghiệp công nghệ cao, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình đô thị sân bay sinh thái, thông minh và đẳng cấp quốc tế.

Ông Huỳnh Uy Viễn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm phát biểu.

Ông Lê Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng công bố quyết định công nhận Cam Lâm là đô thị loại III.

Ông Võ Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm báo cáo quá trình phát triển đô thị Cam Lâm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận đô thị Cam Lâm là đô thị loại III. Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà trao Quyết định công nhận đô thị loại III cho địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hà thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cam Lâm; ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân đã chung sức xây dựng quê hương Cam Lâm ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cho rằng, được công nhận đô thị loại III không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Cam Lâm tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, kiến trúc, cảnh quan; giữ quỹ đất cho khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và các công trình hạ tầng quan trọng. Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cây xanh, không gian công cộng; khắc phục các tiêu chuẩn đô thị còn hạn chế; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn.

Bên cạnh đó, địa phương cần khai thác hiệu quả lợi thế về biển, Bãi Dài, đầm Thủy Triều và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, du lịch chất lượng cao, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân; phát triển đô thị gắn với tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh. "UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ để Cam Lâm phát huy tiềm năng, hoàn thiện hạ tầng và thực hiện thắng lợi định hướng phát triển đã đề ra. UBND tỉnh tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và sự đồng thuận của Nhân dân, Cam Lâm sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh; thực hiện thắng lợi lộ trình trở thành phường và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030”, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh.

ĐÌNH LÂM - MẠNH HÙNG