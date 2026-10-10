Khánh Hòa: Công an tạm giữ 4 xe tải chở đất san lấp không rõ nguồn gốc

Ngày 10/10, thông tin từ Công an xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý vụ việc 4 xe ô tô tải vận chuyển đất san lấp không rõ nguồn gốc được phát hiện trên địa bàn.

Hai xe tải bị phát hiện chở đất san lấp không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an xã Hòa Trí).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 8/10, tại khu vực thôn Tân Hiệp, Công an xã Hòa Trí phát hiện, bắt quả tang 4 xe ô tô tải BKS tỉnh Khánh Hòa đang vận chuyển đất san lấp. Qua kiểm tra, mỗi xe chở khoảng 4m³ đất, tổng khối lượng khoảng 16m³.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế gồm: H.T.V (sinh năm 1984), L.Q.H (sinh năm 1976), L.Q.Q (sinh năm 1973) và V.V.V (sinh năm 1974), cùng trú tại thôn Suối Mơ, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số đất san lấp trên.

Phương tiện bị Công an xã Hòa Trí tạm giữ chờ xác minh.

Tổ công tác Công an xã Hòa Trí đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện và tang vật liên quan. Đồng thời, mời những người liên quan về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, vào giữa tháng 6, Công an xã Hòa Trí cũng phát hiện và tạm giữ 4 xe tải vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc.