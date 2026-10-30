Khánh Hòa: Công an làm việc với người tung tin giả về phạm nhân trốn trại

Lực lượng chức năng lập các chốt kiểm tra tất cả các phương tiện ra vào khu vực xã Diên Lâm. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trước đó ngày 28/10, ông N.Q.H đã sử dụng tài khoản Facebook và TikTok cá nhân để livestream những thông tin sai lệch về hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, cho rằng phạm nhân đã trộm xe máy và di chuyển ra cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Khi làm việc với Công an, ông H. thừa nhận thông tin này là sai sự thật và chưa được kiểm chứng, chỉ nghe tin đồn và tự cắt ghép video để thu hút sự chú ý.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin về việc hai phạm nhân di chuyển đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y là vô căn cứ. Tin đồn này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn cản trở hoạt động của lực lượng chức năng; đồng thời, khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện manh mối về các đối tượng đang trốn chạy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất và không tự ý tiếp cận hoặc đăng tải lên mạng xã hội.

Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt sau khi trốn khỏi Trại giam A2. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Báo Nhân Dân đưa tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân đã bỏ trốn. Các phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy". Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người". Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an kiểm tra các phương tiện ra vào trên địa bàn xã Diên Lâm. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Tối 28/10, phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Hiện, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tiến sâu vào khu vực rừng núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục truy tìm, vây bắt hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.