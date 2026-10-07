Khánh Hòa có nhiều mô hình học tập tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng

Ngày 7-10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387, ngày 25-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" và Quyết định số 677, ngày 3-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030"; đồng thời tổ chức đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025. Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa gồm 10 thành viên đại diện cho 5 mô hình khuyến học tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, việc triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” đã góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập. Các mô hình từng bước nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc tự học, học thường xuyên, đồng thời góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Khánh Hòa được khen thưởng tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất của các mô hình học tập; đẩy mạnh xây dựng “Công dân học tập số”, phát huy nền tảng số, học liệu mở và các hình thức học tập trực tuyến, gắn phong trào học tập suốt đời với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã biểu dương và trao bằng khen cho 378 tập thể, cá nhân đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu trên cả nước. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có 4 tập thể, 2 cá nhân và 1 hộ gia đình được nhận bằng khen, gồm: Dòng họ Lê Đình (xã Cam Lâm); Tộc họ Kut Hamu Bhaok 1 (xã Ninh Phước); Cộng đồng thôn Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước); Cộng đồng Tổ dân phố Chung cư A (phường Nha Trang); ông Phạm Ngọc Ninh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hòa; ông Nguyễn Phúc Anh - giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa (phường Đông Hải); gia đình ông Cao Điệp Phới (phường Ba Ngòi).

Việc các tập thể, cá nhân và gia đình của tỉnh được biểu dương là sự ghi nhận những nỗ lực, cách làm hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập tại cơ sở. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần tự học, học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng.